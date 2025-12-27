باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیاصغر شریفی، رئیس اداره اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با تأکید بر اهمیت رعایت فاصله طولی در رانندگی گفت: «عدم رعایت فاصله طولی عامل اصلی بروز تصادفات زنجیرهای و حوادث ناگوار است.»
به گفته سرهنگ شریفی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۷۲۰۰ فقره تصادف خسارتی، ۳۵۲ فقره تصادف جرحی و ۳ فقره تصادف فوتی در صحنه به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی رخ داده است. وی افزود: اگر رانندگان فاصله طولی را رعایت میکردند، چنین آماری شکل نمیگرفت.
سرهنگ شریفی در ادامه عوامل وقوع تصادفات زنجیره ای را در چند دسته تقسیم کرد: عوامل انسانی، وسیله نقلیه، شرایط راه و محیطی.
عوامل انسانی: درک خطر و آگاهی راننده: راننده باید هنگام مشاهده عابر پیاده تمام حواس خود را به جلو معطوف کند و واکنش مناسب نشان دهد. مهمترین مسئله در این زمینه رعایت فاصله طولی است.
ویژگیهای شخصیتی: پرخاشگری، عجله در رانندگی، ریسکپذیری بالا و اعتماد به نفس کاذب از جمله عواملی هستند که سرهنگ شریفی به آنها اشاره کرد.
وضعیت جسمی و روحی راننده: خستگی، خوابآلودگی، استرس و مصرف دارو میتواند درک صحیح راننده از فاصله طولی را مختل کند.
سرهنگ شریفی توصیه کرد رانندگان در مسیرهای طولانی هر دو ساعت توقف و استراحت کوتاه داشته باشند.
تجربه و مهارت رانندگی: میزان تجربه راننده نقش مهمی در کنترل شرایط دارد.
سرهنگ شریفی گفت: نقص فنی در سیستم ترمز و ایمنی خودرو میتواند زمینهساز بسیاری از تصادفات باشد.وی افزود: وزن وسیله نقلیه نیز اهمیت دارد؛ خودروهای سنگین به فاصله طولی بیشتری نیاز دارند زیرا زمان توقف آنها طولانیتر است. همچنین وضعیت تایرها نقش کلیدی دارد؛ تایرهای فرسوده حتی با رعایت فاصله طولی، در شرایط بارندگی موجب لغزش خودرو میشوند.
به گفته وی :شرایط آبوهوایی مانند بارندگی، برف، یخزدگی و مه، نیازمند توجه ویژه رانندگان به فاصله طولی است. ویژگیهای راه مانند شیبها، پیچها، نقاط با دید محدود و کیفیت آسفالت نیز از عوامل مؤثر در بروز تصادفات هستند.
سرهنگ شریفی در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای آفتابی و خشک ، فاصله طولی باید حداقل دو ثانیه باشد. در زمان بارندگی این فاصله باید به چهار ثانیه و در شرایط برفی و لغزنده به بیش از شش ثانیه افزایش یابد. رعایت نکردن این فاصلهها منجر به تصادفات زنجیرهای خواهد شد.