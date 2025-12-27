باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سفر به لار و دیدار با جلوههای کمنظیر تاریخی و باستانی آن، از بازار قیصریه و کاروانسرای گلشن گرفته تا آبانبارها، ساباطها، باغ نشاط و قلعه اژدهاپیکر، تجربهای ناب و فراموشنشدنی است.
با این حال، شیرینی این سفر زمانی کامل میشود که سوغات اصیل و مشهور این دیار، یعنی حلوای مسقطی لار، همراه آن باشد؛ سوغاتی که طعم دلنشینش خاطره سفر را ماندگارتر میسازد.
عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، با تبریک این موفقیت ملی به فعالان و ذینفعان خوشه مسقطی لاری، حمایت هدفمند از ایجاد، توسعه و توانمندسازی خوشههای صنعتی را از مأموریتهای راهبردی این شرکت عنوان کرد و گفت: رویکرد توسعه خوشهای، یکی از اثربخشترین ابزارها برای ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط، ایجاد همافزایی میان واحدهای همگن، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سهم محصولات بومی در بازارهای داخلی و بینالمللی است.
او با تأکید بر نقش کار شبکهای و خوشهای در تحقق توسعه پایدار صنعتی افزود: تجربه خوشه مسقطی لاری بهخوبی نشان میدهد که انسجام، اعتماد متقابل و همکاری سازمانیافته میان تولیدکنندگان، شرط اصلی ارتقای کیفیت، کاهش هزینهها و حضور مؤثر در بازارهای هدف است. این خوشه طی سه سال اجرای برنامه توسعه خوشهای، با برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از حمایتهای نهادی، مسیر رشد و بلوغ صنعتی را با موفقیت طی کرده است.
برنهاد با اشاره به اقدامات انجامشده در این خوشه تصریح کرد: در قالب برنامههای حمایتی توسعه خوشهای و با پشتیبانی شرکت شهرکهای صنعتی فارس، بیش از ۱۰ دوره آموزشی و توانمندسازی تخصصی در حوزههای فنی، مدیریتی و صادراتی برگزار شده، تورهای صنعتی و آموزشی متعددی اجرا و فعالان خوشه به نمایشگاههای بینالمللی صنایع غذایی در دبی، استانبول، تهران و مشهد اعزام شدهاند که این اقدامات نقش مؤثری در توسعه بازار و ارتقای جایگاه برند مسقطی لاری داشته است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، جهتگیری صادراتمحور خوشه مسقطی لاری را از دستاوردهای شاخص این برنامه دانست و گفت: تشکیل شرکت تعاونی مسقطیسازان لار، اخذ کد گمرکی اختصاصی برای محصول مسقطی لاری و ساماندهی فعالیتهای صادراتی، بستر ورود منسجمتر و هدفمندتر این محصول بومی به بازارهای جهانی را فراهم کرده است.
او ارتقای سطح کیفی محصولات را از دیگر نتایج اجرای برنامه توسعه خوشهای برشمرد و افزود: تدوین پیشنویس استاندارد ملی مسقطی لاری، بهبود فرآیندهای تولید، تنوعبخشی به طعم و بستهبندی و اقدامات هدفمند در حوزه برندسازی، نقش تعیینکنندهای در انتخاب این خوشه بهعنوان خوشه برتر کشور داشته است.
برنهاد با اشاره به دستاوردهای توسعه خوشهای در سطح استان خاطرنشان کرد: تاکنون و با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی فارس و در چارچوب برنامههای حمایتی توسعه خوشهای، خوشههای گلاب و عرقیات گیاهی میمند فارس، سنگ شمال استان، ترشیجات، شوریجات و رب گوجهفرنگی، فرش دستباف، خرما و گیاهان دارویی به مرحله توسعهیافتگی رسیدهاند و خوشه مسقطی لاری نیز در آستانه ورود به این مرحله قرار دارد. همچنین خوشه سنگ نیریز در حال اجرا بوده و مراحل توسعه آن با جدیت در حال پیگیری است.
او افزود: با توجه به ظرفیتهای صنعتی، معدنی و فناورانه استان فارس، راهاندازی خوشههای جدید از جمله خوشه سازندگان تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین خوشه سازههای فولادی در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی فارس قرار دارد که میتواند نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای توان ساخت داخل و تقویت جایگاه صنعتی استان ایفا کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، تأسیس مرکز نوآوری خوشه مسقطی لاری را اقدامی راهبردی و آیندهنگر دانست و گفت: این مرکز با تمرکز بر تحقیق و توسعه، نوآوری در فرمولاسیون و فرآیند تولید، ارتقای کیفیت محصول، بهرهگیری از فناوریهای نوین، توسعه بستهبندیهای نوآورانه و تقویت برند، نقش کلیدی در پایداری رقابتپذیری و توسعه بلندمدت خوشه مسقطی لاری ایفا خواهد کرد.
او تأکید کرد: مرکز نوآوری خوشه مسقطی لاری میتواند بهعنوان حلقه اتصال میان تجربه سنتی تولیدکنندگان، دانش دانشگاهی و ظرفیتهای فناورانه، بستر تبدیل ایدههای نو به محصولات رقابتپذیر و صادراتمحور را فراهم سازد.
نشست مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با عامل توسعه خوشه مسقطی لاری، با حضور معاون صنایع کوچک و مدیران این معاونت برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی روند اجرای برنامه توسعه خوشهای، تبیین دستاوردها و قدردانی از موفقیت خوشه مسقطی لاری در کسب عنوان خوشه برگزیده کشور در آیین ملی روز صنعت و معدن برگزار شد.
در پایان این نشست، از تلاشهای محمد علی جمشیدی عامل توسعه خوشه مسقطی لاری و نقش مؤثر وی در دستیابی این خوشه به موفقیت ملی، قدردانی شد.