کارشناس انرژی گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون بخاری فرسوده در کشور  وجود دارد که باید برنامه ریزی لازم برای اسقاط این بخاری‌ها باید در دستور کار قرار گیرد چراکه اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت تامین انرژی و کاهش هدر رفت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-حسین صادقی کارشناس انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای کاهش ناترازی‌های انرژی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در این بازه زمانی انجام داد گفت: بررسی‌ها نشان داده یکی از مهم‌ترین راه‌های هدر رفت انرژی استفاده از بخاری‌های فرسوده و کم بازده است که باید در این زمینه برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد چراکه در برخی مناطق سردسیر، تا ۳۰ تا ۴۰ درصد انرژی مصرفی در بخاری‌های کم‌بازده عملاً هدر می‌رود. این میزان هدررفت نه‌تنها هزینه خانوار‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه فشار مضاعفی بر شبکه تأمین گاز و سوخت کشور وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مصرف بالای سوخت در بخاری‌های غیربهینه، سالانه میلیارد‌ها تومان هزینه اضافی به اقتصاد خانوار و دولت تحمیل می‌کند افزود:افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی به معنای افزایش انتشار آلاینده‌ها و گاز‌های گلخانه‌ای است که پیامد‌های مستقیم آن در قالب آلودگی هوا، تشدید بیماری‌های تنفسی و افزایش هزینه‌های درمانی نمایان می‌شود.

او توضیح داد: بخاری‌های هوشمند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله سنسور‌های دما، سیستم تنظیم خودکار، قابلیت زمان‌بندی و اتصال به سامانه‌های مدیریت انرژی، می‌توانند مصرف سوخت را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد استفاده از بخاری‌های هوشمند و پربازده می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی ایجاد کند، بدون آنکه از سطح آسایش حرارتی خانوار کاسته شود.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون بخاری فرسوده در کشور  وجود دارد که باید برنامه ریزی لازم برای اسقاط این بخاری‌ها باید در دستور کار قرار گیرد افزود: اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت تامین انرژی و کاهش هدر رفت دارد و از سوی دیگر در این شرایط خود می‌تواند یک گام بلند در جهت سرمایه سرمایه گذاری ۷ میلیارد دلاری در کشور ایفا کند چراکه با یک حساب سر انگشتی این اقدام زمینه ساز سرمایه گذاری و جلوگیری از هدر رفت انرژی می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بیخود پول دراختیار دلالها نگذارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
از کجا میدونید
۰
۰
پاسخ دادن
