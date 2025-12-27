باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کتاب تربیت کودک + فیلم

کتاب تربیت کودک در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای در کمتر از سه ماه به چاپ سوم رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان  - اصول تربیت در دوره کودکی، رویکرد‌های تربیتی و ضوابط تولید محصولات آموزشی برای کودکان از محور‌های اصلی کتاب تربیت کودک است.

 

مطالب مرتبط
کتاب تربیت کودک + فیلم
young journalists club

کتاب ماجرای زاریا منتشر شد + فیلم

کتاب تربیت کودک + فیلم
young journalists club

معرفی کتاب‌های جذاب برای کودکان که می‌توانند با آنها بازی کنند + فیلم

کتاب تربیت کودک + فیلم
young journalists club

کتاب رودخانه ماهی و نهنگ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دستاورد مهم ایران از جنگ ۱۲ روزه؛ شناسایی تمام مختصات سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل! + فیلم
۳۶۶

دستاورد مهم ایران از جنگ ۱۲ روزه؛ شناسایی تمام مختصات سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل! + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
آبشاری از دل کوهستان‌های مشکین‌شهر + فیلم
۲۹۰

آبشاری از دل کوهستان‌های مشکین‌شهر + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
هنر شیشه‌گری و آبگینه‌سازی در ورامین + فیلم
۲۷۲

هنر شیشه‌گری و آبگینه‌سازی در ورامین + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
ادعای ترامپ مبنی بر قتل عام مسیحیان با داده‌ها همخوانی ندارد + فیلم
۲۴۵

ادعای ترامپ مبنی بر قتل عام مسیحیان با داده‌ها همخوانی ندارد + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
معرفی انواع قالی‌های زیبای ایرانی + فیلم
۲۲۸

معرفی انواع قالی‌های زیبای ایرانی + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.