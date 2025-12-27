طی ۸ ماه امسال ۱۳۷ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مسکن از ابتدای امسال تا پایان آبان ماهتسهیلات ساخت در بانک مسکن، در فرآیند احداث ۱۶ هزار و ۴۶۱ واحد مسکونی در کشور کارسازی شده است.

پرداخت تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان به دلیل رابطه بسیار زیاد این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی، موجب ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود.

امسال سقف تسهیلات ساخت برای انبوه‌سازانی که از فناوری‌های نوین ساختمانی بهره می‌برند، در کلان‌شهر‌هایی همچون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری، رشت، کیش و قشم، معادل ۱۲ میلیارد ریال برای هر واحد تعیین شده است.

این سقف برای سایر مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و چابهار، ۱۱ میلیارد ریال و برای سایر شهر‌ها و سایر مناطق آزاد تجاری، ۹ میلیارد ریال است. پرداخت این تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها انجام می‌گیرد.

همچنین در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۳ تا پایان اسفند همان سال، مجموعاً ۲۱ هزار و ۶۹۲ فقره قرارداد تسهیلاتی به ارزش ۲۷۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال جهت ساخت ۵۵ هزار و ۷۱۰ واحد مسکونی به امضا رسیده و پرداخت شده است.

