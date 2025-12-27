باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه محبوب و خاطرهانگیز «تنها در خانه» شامل قسمتهای اول تا پنجم، از شنبه ۶ دیماه تا چهارشنبه ۱۰ دیماه هر شب ساعت ۲۱ از این شبکه پخش خواهد شد.
این مجموعه کمدی ـ خانوادگی که با ماجراهای شخصیت «کوین مککالیستر» شناخته میشود، یکی از پرطرفدارترین فیلمهای سینمایی در میان مخاطبان تلویزیون است و همواره در ایام مختلف سال مورد توجه خانوادهها قرار میگیرد.
این فیلم داستان پسر بچه ۸ ساله بازیگوشی را به تصویر میکشد که به خاطر اشتباه خانواده اش در تعطیلات سال نو، در خانه شان جا می ماند و هر بار با یک موقعیت جدیدی مواجه میشود.
در این مجموعه فیلم مکالی کالکین، جو پشی، دانیل استرن، جان هرد، رابرتس بلوسوم، کاترین اوهارا، الکس لینز، ریا کایهلستد، لنی دو وهلن، الکساندر کروپا، دیوید تورتنتون و.... به هنرمندی پرداختهاند.
فیلم های دنباله دار شبکه نمایش هر شب ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعت ۵ و ۱۳ بازپخش خواهد شد.