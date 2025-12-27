باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - چهارمین نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و خلاق فعال در حوزه هوش مصنوعی، از فردا به مدت سه روز برگزار میشود؛ رویدادی که با حضور مسئولان دانشگاه علم و فرهنگ، مدیران اجرایی، سرمایهگذاران و فعالان صنایع فرهنگی و فناورانه، تمرکز اصلی آن بر کاربرد عملی هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال و صنایع خلاق است.
محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس پارک شهر جهانی فرهنگی، با اشاره به اهمیت این رویداد، هدف اصلی نمایشگاه را نمایش ظرفیتهای واقعی هوش مصنوعی و نحوه استفاده درست از آن دانست و تأکید کرد نگرانیهایی که درباره حذف مشاغل بهویژه در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارد، تنها در صورت انفعال و کنار کشیدن نیروی انسانی تقویت میشود.
به گفته او، هوش مصنوعی ذاتاً خلاق نیست و تنها بر پایه دادههای انسانی عمل میکند، بنابراین نمیتواند جایگزین انسان خلاق شود، اما اگر بهدرستی هدایت نشود، میتواند مسیرهای جدیدی را بدون حضور فعال انسان شکل دهد.
ایمانی خوشخو با اشاره به تجربه برگزاری همایشهای تخصصی مانند هوش مصنوعی و سینما، از نمایش نمونه فیلمی خبر داد که در مدت کوتاهی و با کمک هوش مصنوعی تولید شده بود و بسیاری از سینماگران را شگفتزده کرد.
او این نمونهها را نشانه سرعت بالای فناوری دانست و بر ضرورت ورود آگاهانه هنرمندان و فعالان فرهنگی به این حوزه تأکید کرد.
به گفته رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس پارک شهر جهانی فرهنگی، در حال حاضر حدود ۱۴۰ شرکت فعال در این مجموعه حضور دارند که برخی از آنها وارد حوزه صادرات نیز شدهاند. از میان این شرکتها، ۶۰ مجموعه فعالتر برای حضور در نمایشگاه انتخاب شدهاند تا دستاوردهای خود را در حوزههایی مانند انیمیشن، بازیهای رایانهای، رسانه، تولید محتوا، گردشگری و اقتصاد دیجیتال ارائه دهند.
ایمانی خوشخو رویکرد پارک را حرکت از پایین به بالا توصیف کرد و گفت بهجای تمرکز صرف بر سیاستگذاری کلان، تلاش شده است زمینه فعالیت عملی علاقهمندان، استارتآپها و شرکتهای نوآور فراهم شود تا نتایج واقعی به سطوح تصمیمگیری منتقل شود. او افزود یکی از سیاستهای جدی پارک، رها نکردن ایدههاست و اتصال ایدهپردازان به سرمایهگذاران بهصورت عملی دنبال میشود.
در همین راستا، سه صندوق مالی برای جذب سرمایهگذاری دعوت شدهاند و در جریان نمایشگاه، پنج تفاهمنامه همکاری با پارکها و نهادهایی از استانهای مختلف و مراکز تخصصی امضا خواهد شد. همچنین استانداری تهران قرار است جلسه ستاد برنامهریزی حوزه فناوری را همزمان با نمایشگاه در همین محل برگزار کند.
ایمانی خوشخو از برگزاری ۹ کارگاه و نشست تخصصی خبر داد که موضوعاتی مانند اخذ مجوز دانشبنیان، مسئولیتهای حقوقی، قراردادهای مدرن، بیمه و مالیات، سرمایهگذاری در بازیهای رایانهای و مسیر تبدیل ایده دانشجویی به استارتآپ را پوشش میدهد.
در حوزه بینالملل نیز همکاری با کشورهای عضو بریکس، پارکهای فناوری روسیه، صربستان، ترکیه و امارات، انجمنهای تخصصی آلمان و سازمان همکاری اسلامی در دستور کار قرار دارد. به گفته او، ارتباط فرهنگی و فناورانه با بریکس یکی از مأموریتهای جدید پارک است که میتواند بازارهای تازهای برای فعالان صنایع فرهنگی ایران ایجاد کند.
این نمایشگاه از فردا تا سهشنبه در طبقه هفتم ساختمان پارک شهر جهانی فرهنگی، برگزار میشود و تمرکز اصلی آن بر شرکتهایی است که هوش مصنوعی را بهصورت عملی در تولید محصولات و خدمات خود بهکار گرفتهاند.