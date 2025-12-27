رفع معضل مالکیت بیش از ۱۱۷ پلاک ثبتی در سراسر کشور/صدور بیش از ۲۱ هزار سند مالکیت مسکن مهر

باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در راستای تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین تأکیدات رئیس قوه قضاییه، مبنی بر ارائه خدمات ارزان، سریع و باکیفیت به مردم در راستای ارتقای رضایتمندی عمومی، رفع معضلات ثبتی و رسیدگی سریع به پرونده‌های کثیرالشاکی را در شمار راهبرد‌های اصلی خود قرار داده است.

این سازمان با همراهی مدیران و کارکنان مجرب، طی دو سال گذشته و با اجرای یک برنامه جامع برای رفع معضلات ثبتی، به توفیقات چشمگیری دست یافته و موفق شده است بخش قابل توجهی از اختلافات دیرینه و گره‌های تاریخی مالکیتی را مرتفع سازد.

بر اساس گزارش عملکرد ارائه‌شده، از جمله دستاورد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این بازه زمانی می‌توان به رفع معضل بیش از ۱۱۷ پلاک ثبتی کثیرالشاکی در استان‌های سراسر کشور اشاره کرد.

همچنین طی این مدت، بیش از ۳ میلیون سند مالکیت حدنگاری صادر شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. در حوزه تبدیل اسناد، بیش از ۴۱۳ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای به سند حدنگاری تبدیل شده که حاکی از رشد ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

در اجرای قانون تعیین تکلیف نیز بیش از ۲۲۰ هزار سند مالکیت صادر شده که نشان‌دهنده رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. علاوه بر این، بیش از ۱۰۹ هزار سند مالکیت در اجرای قانون ساماندهی با رشد ۴۶ درصدی و بیش از ۲۱ هزار سند مالکیت مسکن مهر با رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل صادر شده است.

بر پایه نتایج افکارسنجی انجام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح در نظرسنجی مهرماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان یکی از نهاد‌های حاکمیتی دارای بیشترین میزان مراجعه‌کننده در میان دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، موفق شده است رتبه نخست میزان رضایتمندی مردمی را در بین سازمان‌ها و مراکز تابع قوه قضاییه به خود اختصاص دهد.

طبق این نظرسنجی، میزان رضایتمندی مردم و مراجعان از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۸۰/۸ درصد اعلام شده است. این در حالی است که این شاخص در مدت مشابه سال قبل ۷۹/۲ درصد بوده است. این دستاورد، نقطه عطفی در مسیر ارائه خدمات ثبتی با کیفیت، ارزان و به‌موقع به آحاد مردم شریف کشور به شمار می‌رود.