باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بودجه دفاعی کشور برای سال ۱۴۰۵ چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟، گفت: نقش مؤثر دستگاههای نظامی و دفاعی ما نقشی بیبدیل است که طبیعتاً همه ملت ما نسبت به این مسئله حساسیت مثبتی دارند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس اظهار کرد: بعد از جنگ ۱۲روزه، در بررسیهایی که داشتیم و جلسات مشترک و متعددی که کمیسیون امنیت ملی با فرماندهان ارشد نظامی چه ریاست محترم ستاد کل، چه فرماندهی محترم سپاه، چه فرمانده محترم ارتش و همینطور فرمانده محترم فراجا برگزار کرد، مشکلات احصا و بررسی شد و قرار شد مجلس تمام توان خود را بهکار بگیرد.
این نماینده مجلس میگوید از طرف دیگر ما نباید از بحث رفاهیات نیروهای مسلح چه از نظر افزایش حقوق نیروها و حتی بازنشستگانشان غافل باشیم چراکه اینها مبین این واقعیت است که مجلس حتماً نسبت به این مسئله توجه داشته باشد.
مالکی تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به تقویت نیروهای مسلح یکپارچه هستند هم از نظر تجهیزات نظامی، هم از نظر معیشتی و هم از نظر بازنشستگان و در صحن علنی هم باید به همین صورت باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا بودجه نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۴ بهطور کامل تخصیص یافته است؟، گفت: جلساتی که داشتیم نشان میدهد که کاملاً نه؛ متفاوت است. مثلاً ممکن است درصدی را سپاه داشته باشد و ارتش هم همینطور، اما بهصورت صددرصدی هنوز نه. با توجه به اینکه چند ماه هم از سال باقی مانده، تأکید ما هم بر این بوده که از این جهت مشکلی نداشته باشیم و تنگناهایی که مربوط به نیروهای مسلح است، برطرف شود.