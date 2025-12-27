رهبر معظم انقلاب در پیامی به نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا تأکید کردند: تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در منطقه، با ابتکار و شجاعت جوانان مؤمن ایران اسلامی شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به نشست سالانه‌ی اتّحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا با اشاره به شکست تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در منطقه، به دلیل ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی، تأکید کردند: علّت اصلی آشفتگی زورگویان فاسد و مفسد، نه بحث هسته‌ای، بلکه برافراشته شدن پرچم مقابله با نظم ناعادلانه و تحکّم نظام سلطه در جهان و روی آوردن به نظام عادلانه ملی و بین‌المللی از جانب ایران اسلامی است.

متن پیام رهبر معظم  انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جوانان عزیز!

امسال کشور شما، به برکت ایمان و اتّحاد و اعتماد به نفس، در دنیا اعتبار و وزانتی تازه یافت. تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده‌ی ننگین آن در این منطقه، مغلوب ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی شد. ثابت شد که ملّت ایران با بهره‌گیری از توانائی‌های خود، در سایه‌ی ایمان و عمل صالح، و در رویاروئی با مستکبران فاسد و ظالم، میتواند بایستد و دعوت به ارزش‌های اسلامی را با صدائی رساتر از همیشه به دنیا برساند.

اندوه عمیق بخاطر شهادت تعدادی از دانشمندان و سرداران و جمعی از مردم عزیزمان نتوانسته و نخواهد توانست جوانان باهمّت ایرانی را متوقف کند. خانواده‌های آن شهیدان، خود در شمار پیشروان حرکتند.

سخن از بحث هسته‌ئی و چیزهائی از قبیل آن نیست. سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکّم نظام سلطه در جهان کنونی، و روی آوردن به نظام عادلانه‌ی ملّی و بین‌المللی اسلامی است. این است دعویِ بزرگی که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برآشفته است.

شما دانشجویان بویژه در خارج کشور سهمی از این وظیفه‌ی بزرگ بر دوش دارید. دل‌ها را به خدا بسپارید، توانائی‌های خود را شناسائی کنید، و انجمن‌ها را به این سمت حرکت دهید.

خدا با شما و پیروزی کامل در انتظار شما است ان‌شاء‌الله.

سیّدعلی خامنه‌ای

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب اسلامی ، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان
خبرهای مرتبط
رهبر معظم انقلاب: بزرگداشت آیت‌الله میلانی اقدامی خوب در جهت احیای نام ایشان در مشهد است
رهبر انقلاب: ارزش‌ها و انگیزه‌های شهدا باید به نسل بعد انتقال یابد
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت عالم مجاهد و خدوم حجت‌الاسلام شاهچراغی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۶ دی
ایران حمله تروریستی در مسجد امام علی (ع) سوریه را محکوم کرد
عراقچی: وزارت خارجه از تلاش برای رفع تحریم غافل نیست/ ضرورت رشد اقتصاد ایران
واقع‌گرایی اقتصادی، حمایت از معیشت و اصلاح ساختار‌ها
رشد کمتر از تورم حقوق می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیر بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق اهداف قانون بودجه ۱۴۰۳ در ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌
عارف: برای مقابله با بیماری‌های احتمالی دامی در آینده آمادگی کامل داشته باشیم
آخرین اخبار
عارف: برای مقابله با بیماری‌های احتمالی دامی در آینده آمادگی کامل داشته باشیم
رشد کمتر از تورم حقوق می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیر بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق اهداف قانون بودجه ۱۴۰۳ در ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌
واقع‌گرایی اقتصادی، حمایت از معیشت و اصلاح ساختار‌ها
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۶ دی
ایران حمله تروریستی در مسجد امام علی (ع) سوریه را محکوم کرد
عراقچی: وزارت خارجه از تلاش برای رفع تحریم غافل نیست/ ضرورت رشد اقتصاد ایران
وزیر کشور میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت
مرحله دوم رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در ۷ محور عملیاتی استان تهران برگزار شد
قدرت خرید مردم در بودجه ۱۴۰۵ باید افزایش یابد
آیت‌الله خاتمی: اگر دشمن آسیبی بزند، روزگارش شب سیاه خواهد شد
عارف: با توسعه تجارت انرژی، ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد
عراقچی: ایران و روسیه در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا مواضع یکسان دارند