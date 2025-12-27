باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمودمردانی اقدم عضو انجمن تغذیه ایران و نویسنده کتب پزشکی گفت: تغذیه یک شمشیر دو لبه است و باید افراد یک تغدیه مناسب داشته باشند. این شمشیر دو لبه سبب نجات انسان و زندگی سالم شده یا سبب شیوع بیماری های مختلف خواهد شد.

به گفته وی بررسی ها نشان می دهد که از هر ۴ خانوار یک خانوار دچار مشکلات گوارشی مانند نفخ و سوزش معده هستند و برای پیشگیری از این عارضه باید سبک زندگی سالم و تغذیه مناسب داشته باشند.

محمود مردانی اقدم تاکید کرد: کیفیت خواب بر رشد قدی، بهره هوشی، میل به صبحانه‌خوردن و پیشگیری از چاقی تأثیر مثبت و چشمگیری دارد. گرایش کودکان به سمت فست‌فودها رو به افزایش است و در صورت ادامه این روند، کشورمان در آینده با اپیدمی گسترده چاقی مواجه خواهد شد. لذا تغییر سبک زندگی و توجه به تغذیه سالم، بهترین راه پیشگیری از بروز این مشکلات جدی می شود.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که ۶۰ درصد از افراد کشور دچار اضافه وزن بوده یا مبتلا به چاقی هستند.

عضو انجمن تغذیه ایران تاکید کرد: از حدود ۳۵ سالگی به بعد، هر سال تقریباً ۳ درصد از بافت عضلانی بدن به طور طبیعی تحلیل می‌رود. بنابراین، فعالیت بدنی منظم برای جلوگیری از این کاهش ضروری است.

محمود مردانی اقدم تاکید کرد: لزوم استفاده از سبزی ها در کنار غذا برای قلیایی کردن محیط لازم است.غذاهای اسیدی منجر به بروز چاقی می شوند.

وی ادامه داد: افرادی که مشکلات گوارشی دارند، باید غذا را آرام و با جویدن کامل میل کنند تا معده اذیت نشود و در میان‌وعده‌ها از میوه‌های تازه استفاده شود.

مردانی اقدم ادامه داد: سلول‌های سرطانی در محیط اسیدی بدن به راحتی رشد می‌کنند. بنابراین از مصرف بیش از حد مواد اسیدی پرهیز کنید.

وی تاکید کرد: محیط اکسیژن به طور طبیعی قلیایی است و دی‌اکسید کربن اسیدی است. هنگامی که بدن به سمت اسیدیته حرکت می‌کند، ظرفیت نگهداری و بهره‌برداری از اکسیژن کاهش پیدا می کند. غذاهای اسیدی، بدن را اسیدی و غذاهای قلیایی، آن را به سمت قلیایی شدن سوق می‌دهند. فردی که بدنش قلیایی شود، حتی در شرایط آلودگی هوا یا آلرژی، کمتر دچار تنگی نفس خواهد شد.

مردانی اقدم بیان کرد: سبزیجات عموماً حاوی ۹۰ تا ۹۶ درصد آب هستند، سرشار از اکسیژن بوده و آب موجود در آن‌ها به تدریج و به شکلی مؤثر جذب بدن می‌ شود. همچنین، سبزیجاتی که دارای رنگدانه‌های طبیعی غنی هستند، از خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالاتری برخوردارند و به بهبود تهویه ششی کمک شایانی می‌کنند. مصرف این مواد غذایی سبب می‌شود تا آلاینده‌های هوا دفع شده و عوارض ناشی از آن‌ها به کمترین میزان ممکن برسد.

او تاکید کرد: در عصر حاضر، به دلیل استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها و کودکان معمولاً دیرتر به خواب می‌روند.

گفتنی است، در پایان مراسم کتاب های حوزه لاغری و سبک زندگی و تغذیه مانند روانشناسی کاهش، مثل مداد لاغر شوید و درمان بیماری های گوارشی با رژیم قلیایی رونمایی شد.