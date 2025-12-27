باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برنامه ریزی‌ها و اهدافی که برای ماهواره کوثر انجام شده است + فیلم

مدیر پروژه ماهواره کوثر در خصوص برنامه ریزی‌ها و اهدافی که برای ماهواره کوثر توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حمیدی، مدیر پروژه ماهواره کوثر با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد برنامه ریزی‌ها و اهدافی که برای ماهواره کوثر نکاتی بیان کرد.

 

 
مطالب مرتبط
برنامه ریزی‌ها و اهدافی که برای ماهواره کوثر انجام شده است + فیلم
young journalists club

چین برای پیش‌بینی زلزله، ماهواره به فضا می‌فرستد

برنامه ریزی‌ها و اهدافی که برای ماهواره کوثر انجام شده است + فیلم
young journalists club

ثبت موج بی سابقه گرما در شمال اقیانوس اطلس توسط ماهواره ها

برنامه ریزی‌ها و اهدافی که برای ماهواره کوثر انجام شده است + فیلم
young journalists club

روانچی ادعا‌های نماینده دائم آمریکا در حوزه موشک‌های بالستیک و ماهواره‌بر‌ها را رد کرد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم
۷۲۳

ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟ + فیلم
۶۴۳

چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟ + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
انتشار تصاویر انتقال ماهواره‌های ایرانی به سکوی پرتاب در روسیه + فیلم
۵۰۸

انتشار تصاویر انتقال ماهواره‌های ایرانی به سکوی پرتاب در روسیه + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
سرقت هالیوودی در تگزاس + فیلم
۴۶۳

سرقت هالیوودی در تگزاس + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
درشکه‌سواری در کارتاخنای کلمبیا ممنوع شد + فیلم
۴۰۵

درشکه‌سواری در کارتاخنای کلمبیا ممنوع شد + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.