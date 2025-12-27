شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسدود شدن راه ارتباطی جاده روستاهای قلی و کلاته ترک ها در شهرستان جاجرم ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما جاده اصلی روستا‌های قلی و کلاته ترک‌ها در شهرستان سنخواست شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی مسدود شده و اهالی برای تردد با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند. با توجه به اینکه این دو روستا راه ارتباطی اصلی اهالی به جاده اصلی مشکلاتی را در تردد اهالی این روستا به وجود آورده است. در این روستا ۷۰۰ دانش آموز وجود دارد عرض کم جاده علاوه بر اینکه دانش آموزان را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است؛ موجب بروز تصادف و خطرات جانی شده است.
وی با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام روستا‌های قلی و کلاته ترک‌ها از توابع بخش سنخواست شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی، دارای ۲۳۰۰ خانوار با جمعیت ۷۰۰ دانش آموز در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول دارد و در مجاورت شهر سنخواست واقع شده است. باتوجه به احداث راه جدید توسط اداره راه و شهرسازی بدون در نظر گرفتن این دو روستا، راه ارتباطی اصلی اهالی به جاده اصلی کاملاً مسدود و قطع شده است. عرض کم جاده ورودی روستا نیز باعث شده است که عبور و مرور بسیار خطرناک باشد و تاکنون بیش از ۴ مورد فوتی در سال گذشته و چندین حادثه رانندگی رخ داده است که منجر به خسارت جانی و مالی برای اهالی گردیده است. این وضعیت موجب شده است که اهالی با مشکلات شدید و اضطراری روزمره مواجه شوند. تردد برای کار، مدرسه، مراکز درمانی و حمل محصولات کشاورزی به شدت مختل شده و تأمین نیاز‌های اولیه خانوار‌ها به یک چالش جدی و نگران‌کننده تبدیل شده است. دهیاری و شورای اسلامی روستا‌های قِلی و کلاته ترک‌ها این استشهادیه را با آگاهی کامل و به منظور جلب توجه فوری مسئولین ذی‌ربط و پیگیری بازگشایی مسیر و احداث راه دسترسی ایمن صادر می‌نمایند تا از بروز مشکلات و خطرات بیشتر جلوگیری شود.

مشکلات اهالی روستا‌های قلی و کلاته ترک‌ها از مسدود شدن راه ارتباطی
