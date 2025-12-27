مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: اداره کل میراث‌فرهنگی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری شهرستان انگوت حمایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- جلیل جباری ضمن اشاره به اهمیت رویداد رسانه‌ای صدا و سیمای مرکز اردبیل با عنوان «انگوتِ اردبیل، اردبیلِ ایران» گفت: شهرستان انگوت با انواع جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی از ظرفیت کمتر شناخته شده، اما بکری در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری طبیعی برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: ژئوپارک دومولی در این شهرستان سالانه پذیرای خیل عظیمی از طبیعت‌گردان و طبیعت‌دوستان است و آبشار‌ها و چشمه‌های آب و چشم‌انداز‌های کم‌نظیر موجود در ژئوپارک دومولی آن را به یکی از مقاصد اصلی طبیعت‌گردی تبدیل کرده است.

او تاکید کرد: جاذبه‌هایی مانند آبشار قاری قیشلاق، آبشار چالا چوخور، غار‌های متعدد، قیز قلعه‌سی و اوغلان قلعه‌سی و سایر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی موجود در شهرستان انگوت به معرفی و تولید محتوا با هدف جذب گردشگران و تور‌های گردشگری نیاز دارد که اداره کل میراث‌فرهنگی همواره در این راستا گام برمی‌دارد.

جباری با اشاره به مهم‌ترین هدف و وظیفه اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهرستان انگوت، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، تشویق آنها برای حضور در شهرستان انگوت و ارائه مشوق‌های قانونی از جمله اهداف اصلی اداره کل در این شهرستان است که برای آن برنامه‌ریزی شده و به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: از اجرای طرح‌‎هایی مانند اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی و فضا‌های پشتیبان برای ارائه خدمات به گردشگران در شهرستان انگوت حمایت می‌شود و بسته‌های سرمایه‌گذاری برای این شهرستان تهیه شده است و این بسته‌ها در فرصت‌های مختلف در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

منبع: میراث فرهنگی

برچسب ها: حوزه گردشگری ، گردشگری طبیعی ، شهرستان انگوت ، حمایت از سرمایه گذاران
