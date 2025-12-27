مسابقات فوتبال دستی آزاد کشور که به میزبانی تهران برگزار شد با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات فوتبال دستی آزاد کشور که به میزبانی تهران و در هتل پارسیان کوثر برگزار شد با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. این رقابت‌ها به مدت دو روز و در دو بخش دوبل و انفرادی و با شرکت ۹۶ ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد.

در بخش انفرادی محمد مهرشاد مرادی، امیر سرافرازی و سید وحید چایچی هر سه از تهران به ترتیب به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

در بخش دوبل تیم مهرشاد مرادی و سبحان رجبی از تهران قهرمان شد، تیم امید رحمانی و امید عبدی از خراسان رضوی در جایگاه دوم ایستاد و تیم حسین رعیت زاده و سید وحید چایچی از تهران در ردیف سوم قرار گرفت.

ضمن اینکه مجتبی شاه حسینی از مرکزی به عنوان پدیده مسابقات معرفی شد و کاپ اخلاق هم به آریا رحیمی از کرمان تعلق گرفت.

مراسم اختتامیه و توزیع جوایز این رقابت‌ها با حضور دکتر عباس ناطق نوری رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، مهدی میرزاییان مدیر روابط عمومی فدراسیون، هاشملو معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، خانم اسفندیاری سرپرست هیات انجمن‌های ورزشی استان تهران و علیرضا طیرانی سرپرست انجمن فوتبال دستی کشور برگزار شد.

منبع: فدراسیون انجمن‌های ورزشی