باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقری شربیانی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: نرخ چهار قلم لبنیات تنظیم بازاری در حال ابلاغ است و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: پس از ابلاغ، طرح تشدید نظارت بر بازار لبنیات را اجرا میکنیم و در صورت امکان، حتی در کارخانهها نیز نیرو مستقر میشود تا رصد دقیق انجام گیرد.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:پیشبینی ما این است که تا پایان هفته نرخ های مصوب لبنیات ابلاغ شود و بعد از آن در ورود و برخورد نظارتی با هیچ کالایی مانعی نداریم.
وی تصریح کرد: علاوه بر چهار قلم لبنی که به دلیل ماهیت حمایتی، نرخ مصوب دارند، سایر اقلام نیز رها نشدهاند و شناسایی و نظارت بر آنها انجام میشود.
منبع: تسنیم