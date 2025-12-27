با ابلاغ نرخ مصوب لبنیات در هفته جاری، وزارت جهاد کشاورزی از طرح تشدید نظارت بر بازار لبنیات برای کالا‌های تنظیم بازاری و غیرتنظیم بازاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقری شربیانی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: نرخ چهار قلم لبنیات تنظیم بازاری در حال ابلاغ است و طی روزهای  آینده ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: پس از ابلاغ، طرح تشدید نظارت بر بازار لبنیات را اجرا می‌کنیم و در صورت امکان، حتی در کارخانه‌ها نیز نیرو مستقر می‌شود تا رصد دقیق انجام گیرد.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:پیش‌بینی ما این است که تا پایان هفته  نرخ های مصوب لبنیات ابلاغ شود و بعد از آن در ورود و برخورد نظارتی با هیچ کالایی مانعی نداریم.

وی تصریح کرد:  علاوه بر چهار قلم لبنی که به دلیل ماهیت حمایتی، نرخ مصوب دارند، سایر اقلام نیز رها نشده‌اند و شناسایی و نظارت بر آن‌ها انجام می‌شود.

منبع: تسنیم

برچسب ها: قیمت لبنیات ، فروش لبنیات
United States of America
ناشناس
۲۳:۴۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
الان برنج وحبوبات وبقیه اقلام که زیر نظر وزارت هست ارزونه که لبنیات رومیخوان ببرن زیر نظر ایشون خجالت بکشید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
تا الان کجا بودین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
آن ذره‌بین هم درشت تر نشان میده هم قیمت ها را چند برابر
۰
۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
حالا تازه میخواهند شروع به بررسی کنند مگر تا الان خواب بودند ؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اون ذره بینتون ما رو کشته !!!!
۰
۳
پاسخ دادن
