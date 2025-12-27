باشگاه خبرنگاران جوان - سریال داستانی «سرزمین مادری» محصول سیمافیلم در سال ۱۳۹۲، به کارگردانی «کمال تبریزی» و تهیه‌کنندگی «محمد مسعود» در سه فصل تولید شده است.

این سریال به بررسی وقایع سیاسی ایران از سال ۱۳۲۰ خورشیدی تا وقوع انقلاب ۱۳۵۷ در بستر زندگی پسری نوجوان به نام رهی می‌پردازد که در قالب سه فصل برای پخش آماده شده‌است. در فصل اول سریال، کودکی رهی که شخصیت اصلی سریال است به تصویر کشیده می‌شود، که نقش او را علی شادمان بازی می‌کند. رهی بعد از بمباران دهکده محل سکونت‌شان توسط نیروهای متفقین، از زیر آوار بیرون کشیده می‌شود.

پس از چند روز مراقبت توسط مادرش راهی تهران می‌شود. سال‌ها بعد او در یک خانواده توده‌ای بزرگ می‌شود، اما بر اثر به وقوع پیوستن ماجراهایی او به یک خانواده درباری سپرده می‌شود. در این خانواده است که او رفته رفته به هویت خود پی می‌برد. همین باعث می‌شود به یک خانواده دیگر که مذهبی هستند، سپرده شود، اما این پایان ماجراهای او و اطرافیانش نیست.

از بازیگران این سریال می توان به: علی شادمان، حسین محجوب، بیتا فرهی، فرشته صدرعرفایی، جعفر دهقان، فرهاد قائمیان، هنگامه قاضیانی، محسن تنابنده، پژمان بازغی، میترا حجار، امیرحسین آرمان، مریم شیرازی، آشا محرابی، امیر آقایی، الهام حمیدی، ثریا قاسمی، پرویز پورحسینی، علیرضا خمسه، (فصل اول)، شهاب حسینی، نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، حسین محجوب، محسن تنابنده، جواد عزتی، حسن پورشیرازی، فرشته صدرعرفایی، لیلا زارع، آشا محرابی، شبنم قلی‌خانی، جعفر دهقان، بهرام ابراهیمی، مهرداد ضیایی، فرهاد قائمیان، پژمان بازغی، سعید نیکپور، پریوش نظریه، مهدی فقیه، حسین محب‌اهری، رضا بنفشه‌خواه، عزت‌الله رمضانی‌فر، شهرام قائدی، صالح میرزاآقایی، رسول نقوی، روح‌الله حقگوی لسان (فصل دوم) و آرش مجیدی، حسین محجوب، نیکی کریمی، گلچهره سجادیه، سعید راد، پریوش نظریه، بابک حمیدیان، لیلا زارع، آشا محرابی، حسن پورشیرازی، سعید نیک‌پور، سید مهرداد ضیایی، شهرام قائدی، کوروش سلیمانی، سیاوش چراغی‌پور، صالح میرزاآقایی، حسین مهری، مهران رجبی، ژیلا شاهی، لیلا برخورداری، خاطره حاتمی، رامین سیاردشتی، علیرضا جلیلی، محمد عسگری، رسول نقوی و مجید سعیدی (فصل سوم) اشاره کرد.

این مجموعه تاریخی، سیاسی، اجتماعی به زودی روی آنتن شبکه افق می رود.