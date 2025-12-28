قائم‌مقام رادیو مقاومت اعلام کرد که ما همیشه شرایط را به گونه هوشیارباش و آماده‌باش تعریف کرده‌ایم، تا در هر لحظه ارتباط میدان و مخاطب برقرار باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا داوودی، قائم‌مقام رادیو مقاومت درباره آمادگی این شبکه در صورت وقوع جنگ و نقش این شبکه در اطلاع‌رسانی گفت: ما همیشه شرایط را به گونه هوشیارباش و آماده‌باش تعریف کرده‌ایم. اساساً رسانه در هر لحظه و قالبی باید این آمادگی را داشته باشد تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان شرایط را کنترل و مهندسی کند و ارتباط میدان و مخاطب را برقرار کند. پس اساساً ما نمی‌توانیم درباره ذاتمان با کسی معامله کنیم. ذات رسانه همیشه آمادگی بوده است؛ چه دشمن تهدید بکند، چه تهدید نکند. 

داوودی با بیان اینکه سعی می‌کنیم وظیفه ذاتی خود را در عالی‌ترین کیفیت ممکن نگه داریم، افزود: ما در رادیو مقاومت با اطلاعات و تهدید سروکار داریم. بی‌جهت فضا را بحرانی نمی‌کنیم. اگر هم اتفاقی افتاد، تمام تلاشمان این است به مخاطب کمک کنیم تا بهترین نوع نگاه را داشته باشد. با توجه به نوع کنشگری رادیو مقاومت، طبق سنوات گذشته و بر پایه تجربیات به دست آمده از بحران‌های مختلف، به مخاطب کمک می‌کنیم تا به مرجع تخصصی منبع اطلاعات مراجعه کند. این موضوع سه حسن دارد. از جمله اینکه دیگر رسانه‌های خارج میدان‌دار نخواهند بود و مخاطبان می‌دانند اگر موج رادیو روی ۹۵.۵ مگاهرتز قرار گیرد، حقیقت و واقعیت را می‌شنود؛ نه اضافه و نه کم.

قائم‌مقام رادیو مقاومت ادامه داد: نکته دوم این است که اگر هر رسانه‌ای نتواند تمام انرژی خود را روی این موضوع بگذارد، کمک می‌شود تا بلافاصله روی رادیو مقاومت سوئیچ کند. نکته سوم شکل‌گیری همگرایی موضوعی و روایی است، که از تنش و چنددستگی جلوگیری می‌کند. 

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت وقوع مجدد جنگ، این شبکه روی موج ۹۵.۵ مگاهرتز فعال می‌شود؟ گفت: قطعاً همینطور است. سال گذشته هم رادیو مقاومت با وقوع طوفان‌الاقصی و به دنبال آن شهادت سید حسن نصرالله و سایر فرماندهان مقاومت، بلافاصله راه‌اندازی شد و بجای یک ماه، شش ماه ادامه داشت. پس در صورت وقوع هر بحرانی، رادیو مقاومت فعالیت خود را ادامه خواهد داد و محدودیتی وجود ندارد. مخاطب هم می‌تواند با مراجعه به این شبکه اخبار را به لحظه دریافت کند.

برچسب ها: رادیو مقاومت ، جنگ ۱۲ روزه ، اطلاع رسانی
