مومنی گفت: حدود ۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند خود هستند که البته این حجم از افراد مربوط به امسال نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور امروز (شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴) در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان ثبت احوال کشور، گفت: این موضوع (انتظار ۶ میلیون نفر برای صدور و دریافت کارت ملی) صرفاً مربوط به سال جاری نیست و بخشی از آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: به‌طور قطع، چنین وضعیتی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و شایسته سازمان بزرگی مانند ثبت احوال کشور نیست.

مومنی اظهار کرد: بدیهی است که در بخش‌های مختلف شاهد توسعه و پیشرفت باشیم، اما وقتی بیش از ۶ میلیون نفر پس از گذشت چند سال همچنان در انتظار دریافت کارت ملی هستند، ادعای بهبود خدمات برای مردم باورپذیر نخواهد بود و به همین دلیل انتظار می‌رود این موضوع به‌عنوان اولویت فوری در دستور کار قرار گیرد و برای آن برنامه‌ای کوتاه‌مدت و عملیاتی ارائه شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه این مسئله باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار گیرد، افزود: در شورای معاونین، کارگروهی مشخص برای این موضوع تعیین شده و در شورای معاونین وزارت کشور نیز مصوباتی در این زمینه وجود دارد که لازم است با جدیت پیگیری شود، امیدواریم با هماهنگی و همکاری سایر بخش‌های وزارت کشور، این عقب‌ماندگی در اولین فرصت ممکن جبران شود.

مومنی گفت: خوشبختانه سازمان ثبت احوال از سرمایه انسانی غنی، با تجربه، متخصص و کارآمدی برخوردار است و بی‌تردید بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن است، ضروری است از این ظرفیت عظیم به‌صورت حداکثری و هدفمند استفاده شود تا با همکاری و هم‌افزایی درون‌سازمانی، اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود.

به گفته وی، سازمان ثبت احوال بدون تردید یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سازمان‌های کشور است و اگر بخواهیم چند وزارتخانه و نهاد با قدمت بالا را نام ببریم، ثبت احوال قطعاً در زمره آنها قرار دارد. سازمانی که همه ایرانیان به‌نوعی با آن سروکار دارند و ارتقای کیفیت خدمات آن، مستقیماً با رضایت عمومی گره خورده است.

کشور در صورت ادامه روند فعلی، با بحران و چالش بزرگ جمعیت مواجه می‌شود

وزیر کشور در ادامه به موضوع جمعیت و قانون مرتبط با جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: با ادامه روند فعلی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به زیر ۴۰ میلیون نفر می‌رسد که یک بحران و چالش جدی است.

مومنی گفت: برهمین اساس کاهش جمعیت به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های آینده کشور تبدیل خواهد شد و تداوم این وضعیت، کشور را با بحرانی جدی مواجه می‌کند و لازم است سازمان ثبت احوال با همکاری مراکز دانشگاهی تحلیل درستی دراین خصوص ارائه دهد و چاره جویی برای مدیریت این بحران بسیار بزرگ باید در اولویت سازمان قرار گیرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه ثبت احوال ستون اصلی دولت الکترونیک و داده‌های جمعیتی کشور است، اظهار کرد: ثبت احوال باید پیشگام هوشمندسازی فرایند‌ها و خدمات باشد، ارائه خدمات سریع، دقیق و غیرحضوری باید در اولویت قرار گیرد، فرایند الکترونیکی‌سازی باید به مرحله نهایی و کامل برسد.

به گفته وی، عوامل اقتصادی و معیشتی بر فرزندآوری اثرگذار هستند، اما این همه موضوع نیست، در کنار این، مسئله‌ای که مطرح می‌شود مباحث فرهنگی و سبک زندگی است، الگوی «فرزند کمتر» به یک سبک زندگی در برخی خانواده‌ها تبدیل شده است و باید سیاست‌های جمعیتی همزمان اقتصادی و فرهنگی طراحی شود.

وزیر کشور در این مراسم با تقدیر از زحمات «هاشم کارگر» رییس سابق سازمان ثبت احوال و آرزوی موفقیت برای «محمد جمالو»، افزود: آینده بهتری برای مردم در حوزه فعالیت ثبت احوال وجود دارد چراکه أهمیت سازمان ثبت احوال بر کسی پوشیده نیست به نحوی که با همه مردم از بدو تولد تا زمان فوت و بعد از فوت در ارتباط است.

