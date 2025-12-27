باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - داود مخلصی، معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب استان یزد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح وضعیت کیفیت آب شرب در شهرستان اردکان پرداخت. او گفت: شهرستان اردکان به عنوان یکی از شهر‌های واقع در انتهای دشت یزد است و کیفیت آب زیرزمینی در این منطقه کمتر از بقیه شهر‌های استان است.

او افزود: با این حال، شهرستان اردکان به خاطر دسترسی به آب‌های انتقالی، توانسته است کیفیت آب شرب خود را به حد نرمال و شرایط عادی برساند.

مخلصی همچنین اشاره کرد که در کنار سیستم شبکه آب، ایستگاه‌های برداشت آب نیز در سطح شهر وجود دارد که از آب خالص انتقالی تغذیه می‌شوند و شهروندان اردکان می‌توانند از این منابع نیز بهره‌برداری کنند.