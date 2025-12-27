معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب استان یزد گفت: شهرستان اردکان به خاطر دسترسی به آب‌های انتقالی، توانسته است کیفیت آب شرب خود را به حد نرمال و شرایط عادی برساند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - داود مخلصی، معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب استان یزد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح وضعیت کیفیت آب شرب در شهرستان اردکان پرداخت. او گفت: شهرستان اردکان به عنوان یکی از شهر‌های واقع در انتهای دشت یزد است و کیفیت آب زیرزمینی در این منطقه کمتر از بقیه شهر‌های استان است. 

او افزود: با این حال، شهرستان اردکان به خاطر دسترسی به آب‌های انتقالی، توانسته است کیفیت آب شرب خود را به حد نرمال و شرایط عادی برساند. 

مخلصی همچنین اشاره کرد که در کنار سیستم شبکه آب، ایستگاه‌های برداشت آب نیز در سطح شهر وجود دارد که از آب خالص انتقالی تغذیه می‌شوند و شهروندان اردکان می‌توانند از این منابع نیز بهره‌برداری کنند. 

آب و فاضلاب ، استان یزد ، وزارت نیرو
ضرورت انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر
همگرایی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گری مدیریت منابع آب است
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو:
اجرای ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو برای عبور کم‌تنش از تابستان‌های پیش‌رو
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
هدف‌گذاری برای عبور از ظرفیت هزار مگاوات نیروگاه بادی برای سال آینده 
آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی در کشور/ ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از هزار مگاوات عبور خواهد کرد
