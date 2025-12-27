باشگاه خبرنگاران جوان - صورتهای زاویهدار، فکهای تراشخورده و خطوط تیز گونه، این روزها فقط یک انتخاب زیبایی نیستند؛ به مدی تبدیل شدهاند که هزاران جوان را هر سال زیر تیغ جراحی میبرد. جراحیهایی که به گفته پزشکان از گرانترین، پیچیدهترین و پرریسکترین مداخلات زیباییاند، اما تقاضایشان هر روز بیشتر میشود.
سه ماه از جراحی فک و زاویهدار کردن صورتش گذشته است، اما هنوز هنگام غذا خوردن، خندیدن و حرف زدن یک طرف صورتش بیحس و سنگین است. راضیه میگوید: «این وضعیت خیلی آزاردهنده است و هر روز یادآور انتخابی است که شاید بدون فکر انجام دادم.» روند افزایش جراحیهای زیبایی در ایران در سالهای اخیر بهوضوح شتاب گرفته است؛ طبق گزارش رسمی سازمان بینالمللی جراحی زیبایی (ISAPS 2024 Global Survey)، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۲۰ هزار عمل زیبایی در کشور انجام شده که بخش زیادی از آن به جراحیهای صورت، از جمله بینی و دیگر عملهای زیبایی صورت اختصاص دارد. این آمار نشان میدهد تقاضا برای تغییر چهره در میان ایرانیها، بهویژه زنان جوان، در حال افزایش است و این روند با گردش مالی قابلتوجهی همراه است که فراتر از تأثیر بر اعتمادبهنفس، فشارهایی بر منابع درمانی و سلامت عمومی وارد میکند. نسترن قربانی، متخصص جراحی فک و صورت، میگوید: دستکاری فک یکی از پیچیدهترین و پرریسکترین جراحیهای زیبایی است و حتی کوچکترین خطا میتواند منجر به فلج موقت یا دائم اعصاب صورت، درد مزمن و مشکلات جویدن شود. بااینحال، افزایش مراجعهکنندگان عمدتاً ناشی از تأثیر شبکههای اجتماعی و تبلیغات گسترده کلینیکهاست که بسیاری را بدون مشاوره کامل به این جراحیها سوق میدهد، برخی بیماران انتظار دارند تغییر در ظاهر، زندگیشان را بهکلی متحول کند و وقتی نتیجه با توقعشان فاصله دارد، فشار روانی شدیدی تجربه میکنند.
رئیس پلیس فتا تهران، داوود معظمی گودرزی، در چند روز اخیر از بررسی بیش از ۳۰۰ صفحه فعال اینستاگرامی در حوزه تبلیغات پزشکی سخن گفته و بیان کرده: با دستور مرجع قضایی، ۶۰ صفحه متخلف مسدود شد. این اقدام، گامی برای مقابله با تبلیغات غیرمجاز جراحیهای زیبایی است که بسیاری از جوانان را بدون مشاوره پزشکی و اطلاع کامل، به سمت عملهای پرریسک سوق میدهند.
جیب متقاضیان هم در این مسیر طعمه میشود
قربانی بیان میکند: عوارض جسمی نیز جدی است، بیحسی طولانیمدت، درد مزمن، تورم، مشکلات جویدن، عفونت و هماتوم از جمله شایعترین پیامدها هستند. اما ریسک جراحیها فقط جسمی نیستند؛ جیب متقاضیان هم در این مسیر طعمه میشود. هزینه یک جراحی زاویهسازی فک یا لیفت شقیقه، بسته به پیچیدگی و دستمزد جراح، میتواند تا ۶۰۰ میلیون تومان باشد. مبلغی که شامل بیهوشی، دارو و مراقبتهای پس از عمل نیز میشود. بسیاری از کسانی که با امید تغییر ظاهر دست به این جراحیها میزنند، نهتنها با درد و عوارض مواجه میشوند، بلکه فشار اقتصادی سنگینی را نیز تحمل میکنند.مریم روحی روانشناس بالینی توصیه میکند: هر فرد قبل از جراحی مشاوره کامل پزشکی و روانشناسی داشته باشد، از سلامت عمومی و سابقه پزشکی خود اطلاع کامل داشته باشد و از جراحیهای بدون مجوز و تبلیغات شبکههای اجتماعی پرهیز کند. مطالعات منتشرشده در Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open (۲۰۲۵) نشان میدهد حتی در مراکز معتبر، حدود ۶٫۳ درصد بیماران پس از عمل دستکم یک عارضه تجربه کردهاند و ۵ درصد مجبور به مداخله جراحی مجدد شدهاند.
صورتهای تراشخورده و زاویههای قرضی، زیباییای زودگذر و پرهزینه به همراه دارند. جراحیهای پیچیده فک و زاویهسازی صورت ممکن است ظاهر را تغییر دهند، اما قیمت این تغییر تنها در ظاهر نیست؛ هزینهای اقتصادی، جسمی و روانی دارد که گاهی تا سالها با فرد باقی میماند.
هرگونه کوتاهی در انتخاب کلینیک معتبر، عدم مشاوره کامل پزشکی و روانشناسی، یا بیتوجهی به سابقه سلامت، این ریسکها را بهشدت افزایش میدهد. جوانان و خانوادهها باید بدانند که زاویههای برش خورده صورت ممکن است در عکسها جذاب باشند، اما زندگی روزمره، احساس راحتی، غذاخوردن، خندیدن و حتی صحبتکردن را تحتتأثیر قرار میدهند.
منبع: فارس