باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» که به میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی تربت‌حیدریه برگزار شد، دانشگاه علوم‌پزشکی بابل بار دیگر توانمندی و خلاقیت دانشجویان خود را در عرصه‌های فرهنگی و هنری به نمایش گذاشت.

این جشنواره با استقبال گسترده از سراسر کشور همراه بود و در مجموع بیش از ۲۲۰۰ اثر از سوی ۴۵۲ نفر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. پس از داوری آثار، خانم فاطمه باقریان، دانشجوی پزشکی ورودی ۹۸ دانشگاه علوم‌پزشکی بابل، با ارائه اثری درخشان در بخش عکاسی موبایلی، موفق شد در جمع برگزیدگان این رویداد بین‌المللی قرار گیرد و مورد تقدیر هیئت داوران واقع شود.

جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» با هدف ترویج فرهنگ و هنر عکاسی، کشف استعداد‌های نو و معرفی ظرفیت‌های تصویری نسل جدید عکاسان ایرانی برگزار شد. این رویداد فرصتی برای بازتاب نگاه‌های تازه و خلاقانه به جهان پیرامون فراهم آورد، نگاهی که در هر قاب، روایتگر زیبایی، زندگی و هویت ایرانی است.

بر اساس اعلام هیئت داوران دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» متشکل از سیف‌الله صمدیان، سعید دستوری، افشین شاهرودی، ساعد نیک‌ذات و امیر عنایتی، از میان ۱۴۵ اثر راه‌یافته به نمایشگاه آثار منتخب، نفرات برتر هر بخش معرفی شدند و در آیین اختتامیه این رویداد که صبح امروز برگزار شد، تندیس، دیپلم افتخار و لوح تقدیر به آنان اهدا شد.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل