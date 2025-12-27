دهمین جشنواره رسانه ای ابوذر کرمان با معرفی برگزیده ها به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _سردار محمدعلی نظری فرمانده سپاه ثارالله کرمان در اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر که در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد، گفت:این جشنواره و‌ برد آن در کل کشور پر نفوذ‌تر از دیگر جشنواره هاست، زیرا این مکتب شهید سلیمانی امروز راهگشای همه مشکلات در کشور است.

وی افزود: ۳ هزار شرکت کننده آثار خود را به جشنواره ارسال کردند که ۲۵۰ نفر به مرحله پایانی جشنواره راه یافتند که ۳۴ نفر حائز رتبه برتر شدند که امروز تجلیل می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه داوران جشنواره خارج از استان انتخاب شده بودند، اظهار کرد: دشمنان ماقطعا بدون پیوست رسانه‌ای هیج اقدامی نمی‌توانند بکنند، زیرا با ایجاد عملیات روانی بستر‌های خود را برای عملیات‌های بعدی آماده می‌کند و بدون سرمایه‌گذاری در پیوست رسانه‌ای هیچ سناریویی را برای آغاز یک جنگ اتفاق نمی‌افتد.

سردار نظری تصریح کرد: دشمن حجم زیادی از توان، انرژی و امکانات خودش را بر فکر‌ها مسلط کرده بود و بر نقاط ضعف ما دست گذاشته بود و به آنها ضریب می‌داد در ۱۲ روز جنگ که درنهایت با درخواست آتش بس جنگ را متوقف کردند ولی در فضای مجازی خودشان را برنده نشان دادند که اهمیت رسانه را نشان می‌دهد.

وی گفت: ایرانی‌ها در این جنگ یک نفس و یک صدا شدند و اقدامی تاریخی و تحسین برانگیز را رقم‌زده و به ولی فقیه خودشان لبیک گفتند و در مقابل دشمنان ایستاندند، اینجاست که تکلیف شما رسانه ها بیشتر هویدا می‌شود شما باید از ما نظامی‌ها پای کار‌تر و جهادی‌تر و هوشیارتر باشید.

وی بیان کرد: شما خبرنگاران باید تجهیز بشوید در بخش رسانه و امروز هوش مصنوعی رقیب شماست در جعلی سازی لذا شما باید مسلح شوید به دانش روز و عملیات آفندی در مقابل دشمن انجام دهید.

اسحاقی مدیرکل ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: جشنواره ابوذر به نمادفرهنگی درکشور تبدیل شده و وظیفه تشریح دستاورد‌های انقلاب اسلامی را درمیدان جنگ روایت‌ها بردوش گرفته این جشنواره مدرسه‌ای برای ارتقا سواد رسانه‌ای و مهارت افزایی است.

وی افزود: رسانه متعهد سنگراول جهاد تبیین درکشور می‌تواند باشد و انتظار می‌رود در کنار نقد منصفانه یک روایت پیشرفت و بیان خدمت صادقانه مدیران وتوجه به مناطق محروم، باتوجه به ابعاد ظرفیت‌های گفتمانی جمهوری اسلامی در بعد منطقه‌ای وبین المللی مدنظر دوستان باشد.

وی همچنین افزود: شب گذشته نمایشگاه کتاب کرمان به کارخود پایان داد وکرمانی‌ها ۱۰ میلیاردتومان کتاب خریدند و موضوعی که جالب بود توجه مردم به خرید کتاب کودک و نوجوان بود درحالی که ما فکر میکردیم مردم بیشتر کمک درسی بخرند.