به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - محمد آشوری، استاندار هرمزگان، با اشاره به ادامه اجرای نهضت سلامت در استان اظهار کرد: بر اساس آسیبشناسیهای انجامشده، برنامهای راهبردی در حوزه سلامت تدوین شده که هدف آن ایجاد زیرساختهای بهداشت و درمان، توسعه و تجهیز مراکز درمانی و تأمین منابع انسانی بهصورت همزمان است.
وی با قدردانی از همراهی دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت، بنگاههای اقتصادی، خیرین و انجمنها افزود: نهضت سلامت نتیجه یک کار جمعی است و با هدف رسیدن به نقطه تعادل در نظام سلامت استان و حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب دنبال میشود.
استاندار هرمزگان توسعه و تجهیز بیمارستانها را یکی از محورهای اصلی این نهضت عنوان کرد و گفت: ارتقای تجهیزات تشخیصی و درمانی، ساماندهی ناوگان اورژانس و تأمین ملزومات بیمارستانی، نقش مهمی در کاهش نارساییها و بهبود کیفیت خدمات درمانی دارد.
آشوری با اشاره به مشارکت بنگاههای بزرگ اقتصادی استان تصریح کرد: صنایعی نظیر نفت، فولاد هرمزگان، فولاد کاوه، آلومینیوم، سازمان بنادر و دیگر فعالان اقتصادی استان، در کنار خیرین و سازمانهای مردمنهاد، نقش مؤثری در پیشبرد این نهضت و ایجاد تحول در حوزه سلامت ایفا کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه نهضت سلامت حرکتی مستمر و بلندمدت است، خاطرنشان کرد: همکاری ساختارهای دولتی با نهادهای مردمی و بخش خصوصی موجب تسریع روند اجرای این برنامه شده و این همافزایی زمینهساز توسعه پایدار سلامت در استان است.
استاندار هرمزگان از امضای تفاهمنامه ساخت آمبولانس دریایی با اولویت خدمترسانی به شهرستان هرمز خبر داد و افزود: این اقدام با مشارکت انجمنهای حامی بیماران انجام شده و گامی مؤثر در تقویت خدمات اورژانسی و درمانی مناطق جزیرهای استان به شمار میرود.
آشوری همچنین اعلام کرد: در قالب این برنامه، نزدیک به ۳۵ دستگاه تجهیزات تشخیصی و درمانی به بیمارستانها و مراکز درمانی استان افزوده خواهد شد که این اقدام ضمن تقویت بنیه بیمارستانها، موجب کاهش هزینهها و کوتاه شدن زمان ارائه خدمات درمانی به مردم میشود.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه فضاهای بهداشتی، تکمیل تجهیزات، آموزش و تأمین نیروی انسانی با رویکرد توزیع عادلانه خدمات سلامت در سطح استان دنبال میشود تا مردم هرمزگان از خدمات درمانی مناسب، عادلانه و پایدار بهرهمند شوند.