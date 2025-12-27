باشگاه خبرنگاران جوان - شیبانی‌مقدم با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال ستون فقرات مدیریت هویت، جمعیت و حکمرانی مدرن است، گفت: این سازمان با داشتن بیش از ۱۱۳ میلیون رکورد اطلاعاتی، یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های داده کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این سازمان به بیش از ۳۰۰ دستگاه بهره‌بردار در سراسر کشور خدمات استعلام هویتی ارائه می‌دهد، اظهار کرد: نقش این سازمان از صدور صرفِ مدارک هویتی فراتر رفته و اکنون به‌عنوان یک زیرساخت اساسی برای ارائه خدمات دولت و دارای نقشی محوری در نظام اداری کشور است.

معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر لزوم استفاده کامل دستگاه‌ها از سرویس‌های برخط ثبت احوال برای استعلام، خاطرنشان کرد: از همه سازمان‌ها و نهادها انتظار می‌رود به‌جای درخواست تصویر کارت ملی و شناسنامه از مردم، از این زیرساخت ملی برای احراز هویت استفاده کنند تا امور مردم تسهیل شود.

وی با اشاره به مسئولیت جدید این سازمان در صدور گواهی انحصار وراثت از مردادماه، تصریح کرد: این گواهی برای متوفیان پس از تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۲ به صورت خودکار و برای متوفیان پیش از آن، پس از ثبت درخواست ورثه صادر می‌شود.

شیبانی مقدم که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، عنوان کرد: از هموطنان درخواست می‌کنیم با ثبت‌نام در سامانه «سهیم» به آدرس sahim.sabteahval.ir از ۱۶ خدمت غیرحضوری و فعال این سازمان، از جمله درخواست گواهی انحصار وراثت، بهره‌مند شوند.

در ادامه حامد معیر معاون نوآوری و هوشمندسازی خدمات سازمان ثبت احوال کشور نیز با اشاره به اینکه این اقدام در راستای تحقق دولت هوشمند و کاهش مراجعات حضوری شهروندان صورت گرفته است، گفت: در فرآیند جدید، پس از ثبت اطلاعات ولادت توسط بیمارستان در سامانه، یک کد رهگیری برای والدین پیامک می‌شود.

وی با بیان اینکه والدین با مراجعه به پنجره خدمات الکترونیک سازمان به نشانی sahim.sabteahval.ir می‌توانند اطلاعات را تأیید، نشانی دقیق را ثبت و نام فرزند خود را از طریق سامانه تعاملی نام انتخاب کنند، اظهار کرد: پس از این مراحل، شناسنامه در کمترین زمان ممکن صادر و توسط شرکت ملی پست به نشانی ثبت‌ شده ارسال می‌شود.

وی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت در خصوص تأخیر در صدور برخی کارت‌های هوشمند ملی، تصریح کرد: سازمان ثبت احوال ظرفیت فنی صدور ماهانه بیش از دو میلیون کارت را دارد، اما چالش اصلی در حوزه تأمین بدنه و تراشه کارت است که مسئولیت آن بر عهده دستگاه‌های دیگری است و این سازمان مشکلی در زمینه درج اطلاعات ندارد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه «هُدا» یا هویت دیجیتال ایرانیان، خاطرنشان کرد: این سامانه به عنوان درگاه واحد و متمرکز احراز هویت در کشور عمل می‌کند و با هدایت کاربران به این درگاه، از ایجاد پایگاه‌های داده موازی و به خطر افتادن اطلاعات هویتی شهروندان جلوگیری کرده و خدمات را بر مبنای سرویس و نه مدرک فیزیکی، ارائه می‌دهد.