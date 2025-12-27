بانک مرکزی اسامی یک‌هزار و ۱۸۳ دریافت کننده ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه را به تفکیک گروه کالایی و نام شرکت‌های دریافت‌کننده منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس جداول منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی، بیشترین میزان دریافت ارز ترجیحی از ابتدای سال تا پایان آذرماه گذشته، سهم کالاهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی با هفت میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار است که بیشترین دریافت کننده از این میزان را «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با ۵۷۱ میلیون و ۵۹ هزار دلار و «آوا تجارت صبا شرکت بازرگانی گروه مدلل» با ۴۴۲میلیون و ۸۱ هزار دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

بر همین اساس ذرت ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار، دانه های روغنی یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار و کنجاله سویا ۹۸۶ میلیون دلار از این سهم را در اختیار دارند.

همچنین کالاهای مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ۲ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار از سهم دریافت ارز ترجیحی را به خود اختصاص داده اند که دارو، ملزومات دارویی، مواد اولیه دارو و داروهای طبیعی با ۸۹۵ میلیون دلار بیشترین سهم را در این رسته دارد.

گفتنی است تجهیزات و ملزومات پزشکی با ۸۵۹ میلیون دلار و واکسن‌ها و کیت های پزشکی با ۱۷۲ میلیون دلار در رده های بعدی هستند.

بانک مرکزی اسامی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد

بر همین اساس، جمع کل پرداختی ارز ترجیحی به این دو بخش از کالاها در کشور حدود ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار اعلام شده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بجای ۹۸۶ میلیون ارز ترجیحی به کنجاله سویا همین عدد و به واردات گوشت اختصاص میدادین که اینقدر گرون نشه.چرا باید از جیب مردم به کنجاله سویا اختصاص داده بشه ولی خروجیش صادرات برای چند ذینفع باشه و به مردم نرسه؟
Germany
ناشناس
۱۷:۴۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
نیروهای این بانک را بریزید رودخانه وچند نفر اقتصا دان بگذارید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اسامی به چه درد میخوره؟
باید برن صورتحساب مالی های این شرکتها را بررسی کنند ببینند از این مقدار ارز دریافتی چقدرش صرف واردات شده چقدرش در بازار آزاد به قیمت آزاد فروخته و خرج ریخت و پاش شده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
از کجا معلوم میشه چی کجا و کدام شرکت سوری نباشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
همینه تو الهیه این همه ماشین لوکس هست همیناست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
همین الان همه چی رو داریم به قیمت آمریکا و اروپا میخریم
این ارز ترجیحی دقیقا چه فایده داره جز پر کردن جیب دلالان؟
