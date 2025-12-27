برق ۱۰ مشترک ملی و استانی شهر تهران به دلیل عدم رعایت الزامات صرفه جویی انرژی و ساعات جدید ابلاغی، قطع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به افزایش سرمای هوا و تشدید استفاده از سوخت و انرژی، در راستای اجرای برنامه های مدیریت مصرف سوخت و انرژی شهر تهران و رعایت دستورالعمل‌های اجرایی مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی، پس از اعلام ساعت کار جدید و لزوم همکاری همه مشترکان به ‌ویژه دستگاه ‌های اجرایی و ادارات، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات نظارتی خود را در حوزه کنترل مصرف انرژی مشترکان اداری تشدید کرد.

در همین راستا روز شنبه (۶ دی ماه ۱۴۰۴) برق ۱۰ سازمان ملی و استانی شهر تهران به دلیل بی توجهی به دستورالعمل های مدیریت مصرف و کاهش نیافتن مصرف انرژی بعد از ساعت اداری، قطع شد.

این شرکت با قدردانی از بخش قابل توجهی از ادارات و سازمان‌هایی که در این مدت با رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف همراهی لازم را در مدیریت توزیع انرژی داشته‌اند با توجه به تداوم استقرار هوای سرد در کشور تاکید می کند با اجرای طرح های نظارتی مستمر به صورت میدانی از طریق بازرسین برق و ظرفیت های کنتورهای هوشمند تا پایان سال، همه ادارات و سازمان هایی که مطابق مصوبه ابلاغی هیات دولت اقدام به کاهش مصرف برق نکنند، مشمول قطع برق خواهند شد.

منبع: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برچسب ها: قطع برق ، برق ادارات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بعنوان جریمه فقط گرمایش اونا باید قطع بشه والا تعطیل میکنن
