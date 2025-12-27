باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۷۰ هزار و ۸۶۳ واحد در سطح ۴ میلیون و ۹۹ واحدی قرار گرفت شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۷۸۹ واحد در سطح ۱ میلیون و ۱۴۲ هزار واحدی ایستاد.
امروز سه نماد فملی، فارس و وبملت بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، نماد و خودرو پرتراکنشترین نمادهای بازار بورس بودند.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۵۰۹ واحد در سطح ۳۴ هزار و ۴۰۴ واحد قرار گرفت؛ امروز سه نماد آریا فزر و بپاس بیشترین تاثیر و سه نماد بانیان، هانیکو و کیمازی پرتراکنشترین نمادهای بازار فرابورس بودند.
امروز گروه فلزات اساسی با ارزش معاملاتی ۲ هزار و ۲۳۷ معاملات میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه شیمیایی و بانکها در جایگاه بعدی قرار گرفتند.