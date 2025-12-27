«محمد جمالو» در مراسمی با حضور وزیر کشور به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال معرفی و از خدمات «هاشم کارگر» رییس سابق این سازمان تقدیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم کارگر رئیس سابق سازمان ثبت احوال روز شنبه در مراسم معارفه رییس جدید این سازمان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: آنچه به‌عنوان رویکرد اصلی در سازمان ثبت احوال دنبال شد، برنامه‌محوری بود و با همراهی مجموعه همکاران، تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال را به‌عنوان یک چشم‌انداز و هدف کلان در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: این رویکرد از آن جهت انتخاب شد که سازمان ثبت احوال از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های لازم برای تحقق این هدف برخوردار بوده و هست، همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، بر این باور بودیم هر میزان که سازمان ثبت احوال در مسیر الکترونیکی شدن و هوشمندسازی پیشرفت کند، سایر دستگاه‌ها نیز ناگزیر در همین مسیر حرکت کرده و سطح خدمات خود را ارتقا خواهند داد.

رئیس سابق سازمان ثبت احوال گفت: به لطف خدا جایگاه سازمان در نظام اداری و حکمرانی کشور تغییر کرد یعنی الان در بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که در کشور انجام می‌شود، واقعاً سازمان ثبت احوال را مد نظر قرار می‌دهند و به این سمت و سو حرکت می‌کنند که نظر سازمان ثبت احوال چیست.

به گفته وی، یکی از اتفاقات دیگری که رخ داد بحث نگاه به جمعیت بود ما در کشور قانون جوانی جمعیت را داریم که یک مسئله مهم است، نگاهی که مقام معظم رهبری به جمعیت دارند و تکالیفی که خود سازمان دارد، موضوع را بررسی کردیم در سال ۱۴۰۲ مرکز رصد جمعیت کشور در سازمان افتتاح شد.

کارگر با اشاره به هوشمندسازی خدمات سازمان ثبت احوال، افزود: سامانه «سهیم» به‌عنوان درگاه اصلی خدمات ثبت احوال راه‌اندازی و دسترسی اینترنتی مردم به اطلاعات هویتی برای نخستین‌بار فراهم شد.

وی راه اندازی سامانه احراز هویت «هدی» غیرحضوری شدن صدور شناسنامه نوزاد، صدور الکترونیکی اسناد و مدارک سازمان ثبت احوال، جایگزینی شناسنامه الکترونیکیبه جای شناسنامه فیزیکی را از دیگر اقدامات مهم در زمینه هوشمندسازی خدمات اعلام کرد.

ارائه خدمات الکترونیک نه یک انتخاب بلکه یک تکلیف قانونی و مطالبه عمومی است

محمدجمالو رئیس جدید سازمان ثبت احوال کشور نیز دراین مراسم گفت: این سازمان نقش محوری در ثبت و مدیریت هویت ایرانی دارد و خدمات ارزنده‌ای ارایه می‌کند و برهمین اساس زیر ساخت مهمی برای استقرار دولت الکترونیک در کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به سرعت خیره کننده فناوری‌های نوین و تاثیر آن در زندگی بشر موجب، افزود: ارایه خدمات الکترونیک نه یک انتخاب بلکه یک تکلیف قانونی و خواست همگانی است و برهمین اساس برنامه‌ها را در یک تقویم مشخص با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متولی و سایر قوا، اجرایی خواهیم کرد.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، اظهار کرد: بهره مندی از دانش بومی و توان علمی جوانان نخبه از مهم‌ترین رویکرد‌های سازمان در دوره جدید است تا مسایل بر زمین مانده را حل و فصل کنیم.

مشاور دبیرکل، مدیرکل روابط عمومی معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر، ستاد مبارزه با موادمخدر از جمله سوابق اجرایی رییس جدید سازمان ثبت احوال کشور است.

منبع: ایرنا