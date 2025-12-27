جهش بزرگ تجهیزاتی در نظام سلامت هرمزگان؛ ورود تجهیزات پزشکی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - پژمان شاهرخی روز شنبه ششم دی در حاشیه آیین تحویل تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: رویکرد اصلی دانشگاه علوم پزشکی در قالب نهضت سلامت، کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به خدمات درمانی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت در سراسر استان است.

وی با اشاره به تجهیز مراکز درمانی به دستگاه‌های پیشرفته غربالگری و تشخیصی افزود: در این مرحله چهار دستگاه ماموگرافی وارد استان شده که در بندرعباس، میناب و رودان مستقر می‌شود و هدف آن پوشش کامل غربالگری سرطان سینه برای بیش از ۳۴۱ هزار زن مشمول در استان است؛ به‌گونه‌ای که به مرور تمام شهرستان‌ها به این تجهیزات مجهز خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: همچنین چهار دستگاه سونوگرافی به بیمارستان کودکان بندرعباس و شهرستان‌هایی از جمله میناب و بشاگرد اختصاص یافته که نقش مؤثری در تسریع روند تشخیص و کاهش ارجاع بیماران دارد.

شاهرخی با تأکید بر توسعه جراحی‌های کم‌تهاجمی گفت: با تخصیص حدود ۶ دستگاه لاپاروسکوپی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بیمارستان‌های استان به تجهیزات جراحی نوین مجهز می‌شوند که این اقدام موجب کاهش اعمال جراحی باز، کوتاه شدن زمان بستری و افزایش ایمنی بیماران خواهد شد.

وی از توزیع حدود هفت دستگاه رادیولوژی پرتابل در شهرستان‌های شرق و غرب استان، جزیره هرمز و بندرعباس خبر داد و افزود: این تجهیزات در شناسایی سریع بیماران اورژانسی و ارتقای خدمات درمانی مناطق دورافتاده نقش کلیدی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به نوسازی تجهیزات رادیولوژی اتاق عمل بیان کرد: دستگاه‌های فرسوده CR در بیمارستان‌هایی که متخصص ارتوپدی دارند با تجهیزات جدید جایگزین شده و خدمات تصویربرداری در اتاق‌های عمل به‌روز خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌های پیشرفته اکوکاردیوگرافی نیز برای شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده که در این مرحله یک دستگاه وارد استان شده و سایر دستگاه‌ها طی ماه‌های آینده و حداکثر تا شش ماه آینده تأمین خواهد شد.

شاهرخی با بیان اینکه مجموع ارزش تجهیزات پزشکی وارد شده بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: در یک تا دو مرحله دیگر، تجهیزات جدید وارد استان می‌شود تا چرخه تجهیز مراکز درمانی تکمیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان با قدردانی از پیگیری‌های استاندار هرمزگان گفت: این تجهیزات با همکاری صنایع بزرگی همچون پالایشگاه نفت بندرعباس، نفت ستاره خلیج فارس، آلومینیوم المهدی، اتاق بازرگانی، همراهی وزارت بهداشت و مشارکت خیرین سلامت تأمین شده است. همچنین تفاهم‌نامه‌ای به ارزش بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین آمبولانس دریایی ویژه جزایر استان با اولویت جزیره هرمز منعقد می‌شود که گام بزرگی در توسعه خدمات اورژانسی دریایی خواهد بود.