رتبه دوم بخش تیتر جشنواره ابوذر استان کرمان به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد - همزمان با اختتامیه جشنواره رسانه‌ای استان کرمان از مرضیه السادات حسینی راد خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در بخش تیتر نیز تجلیل شد.

این رتبه برای تیتر گزارش (برکت بر سفره ها، چالش برتنورها) به حسینی راد اختصاص یافت.

همچنین مهلا جنابی عکاس خبری باشگاه خبرنگاران کرمان نیز در بخش گزارش تصویری تجلیل شد.

جشنواره ابوذر در بخش‌های مختلف، گزارش، خبر، مصاحبه، تیتر، مقاله، یادداشت، موشن گرافی، مستند، گزارش تصویری ودیگر بخش‌های رسانه‌ای برگزار شد.

سلطانی رییس بسیج رسانه استان کرمان در مراسم اختتامیه جشنواره گفت: دشمن نقش بزرگ رسانه را متوجه شده است و از این بحث زبورانه استفاده می‌کند.

وی افزود‌: باتوجه به توانایی رسانه‌ها در شکل گیری یا تخریب ارزش‌های اجتماعی می توان در محتوای رسانه‌ها به تحلیل اررش های جامعه پرداخت.

وی بیان کرد: رسانه ها نهادی فراگیرهستند که وظیفه اصلی شان همه جا بودن است.امروزه جامعه‌ای توسعه یافته محسوب می‌شود که اگاهی‌های مردم بالا ببرد و سواد رسانه‌ای آن جامعه بالا باشد، رسانه‌ها به عنوان ابزار‌های انتقال قدرت نقش بزرگی در جابحایی باور‌ها و ارزش‌های اجتماعی دارند.

وی تصریح کرد: ازجمله اقدامات بسیج رسانه استان برنامه راویان پیشرفت بود که ۴۰ محور صنعتی و تولیدی تاکنون روایت شده است ۹۱ رسانه کشوری و خارجی در اردیبهشت ماه گذشته از ۴ مرکز صنعتی تولیدی بازدیدکردند که ۹۰۰ میلیون اثر رسانه‌ای تولید شد.

سلطانی افزود: جام رسانه‌ای امید کشوری که از کرمان در قالب گروه ۷ نفره در آن شرکت کردیم که کرمان بین ۲۸ استان رتبه سوم را در رقابتی تنگاتنگ با تهران از آن خودکرد.

وی تاکید کرد: مولفه اصلی سازمان بسیج رسانه جشنواره ابوذر است و برای این جشنواره ۳ هزار اثر توسط ۲۵۰ فعال رسانه‌ای ارسال شد که ۱ ونیم درصد آثار انتخاب شد.