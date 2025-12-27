شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه ملی صنایع دستی یکی از رویداد‌های فرهنگی و هنری به شمار می‌رود. این نمایشگاه به معرفی و ترویج هنر‌ها و صنایع دستی سنتی ایرانی می‌پردازد و فرصتی برای هنرمندان فراهم می‌کند تا محصولات خود را به نمایش گذاشته و به بازار عرضه کنند.
به همین منظور برای ترویج فرهنگ هنر صنایع دستی؛ هنردوستان شهرستان بابل استان مازندران گرد هم آمدند و با برپایی نمایشگاهی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان محصولات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: نمایشگاه صنایع دستی ، برگزاری نمایشگاه ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در اهر + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برپایی نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان استان‌های مختلف کشور در شهرستان اهر + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
تصاویری از مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره ملی ورنی در شهرستان اهر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فیلمی از کولاک در محور بانه به مریوان
تاخیر در واریز طرح یسنا دغدغه مادران شد
فیلمی از ذوق و شوق کودکانه در آستان مقدس امام رضا (ع) + فیلم
آخرین اخبار
فیلمی از ذوق و شوق کودکانه در آستان مقدس امام رضا (ع) + فیلم
تاخیر در واریز طرح یسنا دغدغه مادران شد
فیلمی از کولاک در محور بانه به مریوان
همدلی و همکاری برای یک جایگاه ورزش در مدرسه هنرروز شهر دیزج دیز
خبر خوش به کنکوری ها/تاثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی یازدهمی‌ها در آزمون
گوشه‌هایی از هنرنمایی بابلی‌ها در نمایشگاه صنایع دستی
مشکلات اهالی روستا‌های قلی و کلاته ترک‌ها از مسدود شدن راه ارتباطی
تسریع در پرداخت وام ازدواج درخواست زوجین شد
آئین بزرگداشت ششمین سالگرد سردار دل‌ها در روستای گورزانگ + عکس
گلایه دانش آموزان رباط کریم از تعطیل نشدن هوا در روز‌های آلوده هوا