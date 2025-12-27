شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه ملی صنایع دستی یکی از رویداد‌های فرهنگی و هنری به شمار می‌رود. این نمایشگاه به معرفی و ترویج هنر‌ها و صنایع دستی سنتی ایرانی می‌پردازد و فرصتی برای هنرمندان فراهم می‌کند تا محصولات خود را به نمایش گذاشته و به بازار عرضه کنند.

به همین منظور برای ترویج فرهنگ هنر صنایع دستی؛ هنردوستان شهرستان بابل استان مازندران گرد هم آمدند و با برپایی نمایشگاهی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان محصولات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان گذاشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.