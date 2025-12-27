سرمربی استقلال پیش از مصاف برابر گل‌گهر گفت: این سه امتیاز برای ما خیلی حیاتی است. باید با تمرکز بالا برای این بازی آماده شویم و فراموش کنیم که چه اتفاقاتی در لیگ قهرمانان آسیا افتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ فردا (یکشنبه، ۷ دی) میزبان گل‌گهر سیرجان است.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از بازی گفت: گل‌گهر یکی از پنج تیم برتر لیگ است و بازیکنان خوبی دارد. آنها مانند فصل قبل در جایگاه ششم یا هفتم هستند و همیشه بازی سختی است. این سه امتیاز برای ما خیلی حیاتی است که به صدر صعود کنیم. باید با تمرکز بالا برای این بازی اماده شویم و فراموش کنیم که چه اتفاقاتی در لیگ قهرمانان آسیا افتاده است. برخی اوقات که ایرانی‌ها کار بزرگی انجام می‌دهند در بازی بعدی می‌خوابند. تیم باید تمرکز داشته باشد و فقط سه امتیاز مهم است.

سرمربی استقلال ادامه داد: امیدوارم یک زمین خیلی خوب داشته باشیم، بازی قبلی زمین خوبی بود و قوی بازی کردیم. یک هفته پیش گفتند بازی در مشهد است و با استادیوم پر از هوادار، اما متاسفانه دو روز پیش گفتند به شهر قدس برمی‌گردیم. باید این مساله حل شود و زمین خود را داشته باشیم. این حریف بزرگ ماست، امیدوارم باشگاه استقلال روی این موضوع کار کند. فقط درباره بازی صحبت می‌کنم. فشار برای سرمربی استقلال همیشه وجود دارد و می‌دانم چگونه با این فشار زندگی کنم.

ساپینتو درباره وضعیت ابوالفضل جلالی و رامین رضاییان گفت: نمی‌توانم همه بازیکنان را برای بازی ببرم. بیش از این دو نفر بودند. برخی مواقع گزینه‌های دیگری را انتخاب می‌کنم. به همه اعتقاد دارم و باید تمرکز داشته باشند. برای من تیم مهم است، وقتی تیم باشیم سخت است که ما را شکست دهند. تمرکز و سخت کار کردن در تمام بازی‌ها باید باشد تا ببریم.

سرمربی استقلال درباره عملکرد موسی جنپو و گلزنی نازون و دیگر بازیکنان عنوان کرد: راجع به بازی با گل‌گهر صحبت می‌کنم. روی همه بازیکنان حساب می‌کنم و برای همه آرزوی موفقیت دارم. همه بازیکنان تمرکز بالایی برای این بازی دارند. امیدوارم این روند را ادامه دهند. 

ساپینتو در پایان بیان کرد: ارزیابی من از وضعیت کنونی، معمولی است. رفتار تیم خوب بوده و طبق برنامه جلو می‌رویم. این استقلالی است که من می‌خواهم. نمی‌دانستم که پنجره قطعی بسته شده، امیدوارم اینگونه نباشد. واقعا نمی‌دانم چه مقدار این موضوع به تیم در نیم فصل دوم ضربه خواهد زد. همیشه با هم کار می‌کنیم، من بحث فنی ارائه می‌دهم و باشگاه بر اساس بودجه کار می‌کند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سرمربی استقلال ، ریکاردو ساپینتو
خبرهای مرتبط
خیری: استقلال نمایش خوبی داشت، اما نباید ناگهان دچار افت شود
صعود استقلال به مرحله حذفی آسیا؛
استقلال ۳ - ۰ المحرق/ شاگردان ساپینتو گل کاشتند
غایبان استقلال برای دیدار با گل گهر مشخص شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سپاهان ۱ - ۰ چادرملو/ قهرمانی شاگردان نویدکیا در نیم فصل لیگ برتر + فیلم
رضاییان و جلالی از فهرست استقلال کنار گذاشته شدند
واکنش رامین رضاییان به خط خوردن از لیست توسط ساپینتو + عکس
آرسنال صدر را پس گرفت؛ روزهای خوش لیورپول
معرفی ۵۰ بازیکن به اوسمار از سوی گروه آنالیز پرسپولیس
پیشنهاد جواد خیابانی برای استفاده از پپ گواردیولا + فیلم
تساوی بدون گل پیکان مقابل خیبر
سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب شد
توقف مس شهربابک در خانه/ سایپا در بندرعباس باخت
مروری بر سال‌های پر فراز و نشیب توپچی‌ها + فیلم
آخرین اخبار
مروری بر سال‌های پر فراز و نشیب توپچی‌ها + فیلم
معرفی ۵۰ بازیکن به اوسمار از سوی گروه آنالیز پرسپولیس
پیشنهاد جواد خیابانی برای استفاده از پپ گواردیولا + فیلم
آرسنال صدر را پس گرفت؛ روزهای خوش لیورپول
واکنش رامین رضاییان به خط خوردن از لیست توسط ساپینتو + عکس
سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب شد
دنیامالی: حفظ آرامش فوتبال در سال جام‌جهانی یک ضرورت است
سپاهان ۱ - ۰ چادرملو/ قهرمانی شاگردان نویدکیا در نیم فصل لیگ برتر + فیلم
از حضور رستمیان در جمع برترین‌های آسیا تا حواشی لیگ برتر فوتبال بانوان + فیلم
توقف مس شهربابک در خانه/ سایپا در بندرعباس باخت
تساوی بدون گل پیکان مقابل خیبر
رضاییان و جلالی از فهرست استقلال کنار گذاشته شدند
بازیکن سابق استقلال راهی الطلبه عراق شد
اعتراف مدیر لهستانی به استفاده بیش از حد از قلی‌زاده
برد پرسپولیس مقابل آریو در دیداری تدارکاتی
کادر فنی پرسپولیس در استفاده از بازیکنان سردرگم است/ برد‌های اقتصادی می‌تواند مشکل ساز شوند
زنوزی خودزنی کرد؛ در انتظار شفاف‌سازی ترابی، شجاع و دانیال در مورد قهرمانی‌های پرسپولیس
برخورد با فحاشی‌ها و شعارهای قومیتی وظیفه فدراسیون فوتبال است
ساپینتو: برد برابر گل‌گهر حیاتی است/ بازی با المحرق را باید فراموش کنیم
فدراسیون جهانی از بازگشت روسیه به والیبال خبر داد
معرفی برترین‌های مسابقات فوتبال دستی آزاد کشور در تهران
شکایت چادرملو از تراکتور رد شد
کنایه فدراسیون فوتبال به حاشیه سازی‌های مالک تراکتور
کولاک علی منصور در لیگ عراق
پرسپولیس به‌دنبال معامله‌گریِ شمس‌آذر
مرخصی ۵ روزه پرسپولیسی‌ها در نیم فصل
پنالتی در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداد/ اخراج بازیکن مس رفسنجان درست بود
خیری: استقلال نمایش خوبی داشت، اما نباید ناگهان دچار افت شود
بازداشت فوتبالیست‌های ترکیه‌ای به اتهام شرط‌‌بندی
تساوی تیم ملی فوتبال مراکش مقابل مالی/ زور زامبیا و کومور به هم نرسید