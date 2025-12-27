باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ فردا (یکشنبه، ۷ دی) میزبان گل‌گهر سیرجان است.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از بازی گفت: گل‌گهر یکی از پنج تیم برتر لیگ است و بازیکنان خوبی دارد. آنها مانند فصل قبل در جایگاه ششم یا هفتم هستند و همیشه بازی سختی است. این سه امتیاز برای ما خیلی حیاتی است که به صدر صعود کنیم. باید با تمرکز بالا برای این بازی اماده شویم و فراموش کنیم که چه اتفاقاتی در لیگ قهرمانان آسیا افتاده است. برخی اوقات که ایرانی‌ها کار بزرگی انجام می‌دهند در بازی بعدی می‌خوابند. تیم باید تمرکز داشته باشد و فقط سه امتیاز مهم است.

سرمربی استقلال ادامه داد: امیدوارم یک زمین خیلی خوب داشته باشیم، بازی قبلی زمین خوبی بود و قوی بازی کردیم. یک هفته پیش گفتند بازی در مشهد است و با استادیوم پر از هوادار، اما متاسفانه دو روز پیش گفتند به شهر قدس برمی‌گردیم. باید این مساله حل شود و زمین خود را داشته باشیم. این حریف بزرگ ماست، امیدوارم باشگاه استقلال روی این موضوع کار کند. فقط درباره بازی صحبت می‌کنم. فشار برای سرمربی استقلال همیشه وجود دارد و می‌دانم چگونه با این فشار زندگی کنم.

ساپینتو درباره وضعیت ابوالفضل جلالی و رامین رضاییان گفت: نمی‌توانم همه بازیکنان را برای بازی ببرم. بیش از این دو نفر بودند. برخی مواقع گزینه‌های دیگری را انتخاب می‌کنم. به همه اعتقاد دارم و باید تمرکز داشته باشند. برای من تیم مهم است، وقتی تیم باشیم سخت است که ما را شکست دهند. تمرکز و سخت کار کردن در تمام بازی‌ها باید باشد تا ببریم.

سرمربی استقلال درباره عملکرد موسی جنپو و گلزنی نازون و دیگر بازیکنان عنوان کرد: راجع به بازی با گل‌گهر صحبت می‌کنم. روی همه بازیکنان حساب می‌کنم و برای همه آرزوی موفقیت دارم. همه بازیکنان تمرکز بالایی برای این بازی دارند. امیدوارم این روند را ادامه دهند.

ساپینتو در پایان بیان کرد: ارزیابی من از وضعیت کنونی، معمولی است. رفتار تیم خوب بوده و طبق برنامه جلو می‌رویم. این استقلالی است که من می‌خواهم. نمی‌دانستم که پنجره قطعی بسته شده، امیدوارم اینگونه نباشد. واقعا نمی‌دانم چه مقدار این موضوع به تیم در نیم فصل دوم ضربه خواهد زد. همیشه با هم کار می‌کنیم، من بحث فنی ارائه می‌دهم و باشگاه بر اساس بودجه کار می‌کند.

منبع: ایسنا