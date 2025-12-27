باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران روز شنبه در نشست هم‌اندیشی بررسی و تبیین طرح تجدیدنظر در نظام تقسیم‌بندی شهر تهران با تأکید بر جایگاه شورا در صیانت از اسناد بالادستی و هدایت تحولات ساختاری مدیریت شهری، اظهار کرد: طرح ارائه‌شده در صورت حفظ رویکرد تحلیلی و تقویت پیوند با فرآیند بازنگری طرح جامع شهر تهران، می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای اصلاح حکمرانی شهری باشد.

وی تداوم تعامل میان نهاد راهبری، مشاور طرح و شورای اسلامی شهر تهران را شرط موفقیت نهایی این الگو دانست و بر نقش نظارتی و سیاست‌گذارانه شورا در مراحل بعدی تدوین و تکمیل طرح تأکید کرد.

رییس نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران، با قدردانی از پیگیری مستمر شورای اسلامی شهر تهران، نقش فعال شورا در پیشبرد فرآیند بازنگری طرح جامع را تعیین‌کننده دانست و گفت: همراهی شورای شهر می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های کلان شهری شود.

محمدجواد خسروی‌پور با اشاره به اینکه طرح تجدیدنظر در نظام تقسیم‌بندی شهر تهران مستند به بند ۲ پیوست شماره ۵ طرح جامع شهر تهران تهیه شده است، افزود: این رویکرد می‌تواند به تقویت نگاه نهادی و یکپارچه در مدیریت توسعه شهری منجر شود.

وی تأکید کرد که بازطراحی نظام تقسیم‌بندی شهرها در دهه‌های اخیر از نگاه صرفاً کالبدی عبور کرده و وارد حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی، تنظیم‌گری توسعه و حکمرانی فضایی شده است.

به گفته خسروی پور، شهر تهران به‌عنوان سامانه‌ای پیچیده و چندبعدی، نیازمند نظام تقسیم‌بندی‌ای است که بازتاب‌دهنده تعاملات تاریخی، اجتماعی و نهادی بوده و در خدمت تحقق عدالت فضایی، پایداری محیطی و تقویت مردم‌سالاری شهری قرار گیرد.

منبع: شورای شهر