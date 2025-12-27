واحد یک بخار نیروگاه نکا پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم قلعه‌سری معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت:واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

او افزود: این واحد به منظور پیشگیری از نشتی آب و بخار و افزایش توان تولید با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق کشور از مدار تولید خارج و تحت تعمیرات غیرمترقبه قرار گرفت.

ابراهیم قلعه‌سری گفت: با توجه به نیاز شبکه پس از خروج واحد و اقدامات اولیه جهت خنک‌کاری بویلر و در راستای کوتاه نمودن زمان بازگشت واحد، فعالیت‌های فشرده تعمیراتی دراسرع وقت آغاز شد و پس از انجام تست آب زانویی سوت بلوئر و لوله‌های رهیت، تعویض یک لوله و ترمیم دو لوله پنجره‌ای اواپراتور، رفع نشتی از فن شماره یک تامین کننده هوای بویلر و نیز تعویض ۲ لوله و ترمیم ۴ لوله رهیت در بویلر، با تلاش مداوم همکاران تعمیرات و بهره‌برداری این واحد در کمتر از ۳۵ ساعت مجدداً به مدار تولید بازگشت.