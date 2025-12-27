واحد یک بخار نیروگاه نکا پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم قلعه‌سری معاون نگهداری و تعمیرات شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت:واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

او افزود: این واحد به منظور پیشگیری از نشتی آب و بخار و افزایش توان تولید با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق کشور از مدار تولید خارج و تحت تعمیرات غیرمترقبه قرار گرفت.

ابراهیم قلعه‌سری گفت: با توجه به نیاز شبکه پس از خروج واحد و اقدامات اولیه جهت خنک‌کاری بویلر و در راستای کوتاه نمودن زمان بازگشت واحد، فعالیت‌های فشرده تعمیراتی دراسرع وقت آغاز شد و پس از انجام تست آب زانویی سوت بلوئر و لوله‌های رهیت، تعویض یک لوله و ترمیم دو لوله پنجره‌ای اواپراتور، رفع نشتی از فن شماره یک تامین کننده هوای بویلر و نیز تعویض ۲ لوله و ترمیم ۴ لوله رهیت در بویلر، با تلاش مداوم همکاران تعمیرات و بهره‌برداری این واحد در کمتر از ۳۵ ساعت مجدداً به مدار تولید بازگشت.

برچسب ها: نیروگاه نکا ، شبکه سراسری برق
خبرهای مرتبط
واحد ۳ نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت
بازگشت واحد ۴ بخار نیروگاه نکا به مدار تولید
بازگشت واحد یک بخار نیروگاه نکا به مدار تولید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری سارقین مسلح خودرو در محور کندوان
آخرین اخبار
دستگیری سارقین مسلح خودرو در محور کندوان
خسارت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بحران‌ها در کشور
صعود پرقدرت وارش نوشهر به نیمه نهایی لیگ یک فوتبال بانوان + فیلم
واحد یک بخار نیروگاه نکا به شبکه سراسری برق کشور پیوست
درخشش دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل در جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان
رفع تصرف ۲ هزار و ۴۰۰ میلیاردی اراضی ملی در عباس آباد
مطهری بابل قهرمان لیگ تکواندو نونهالان دختر مازندران شد
احتکار ۴۰ تن مرغ زنده در ساری؛ مرغدار متخلف به جزای نقدی محکوم شد
افزایش ضریب ایمنی راه‌های مازندران؛ بیش از ۹ هزار تابلو و علائم ایمنی نصب شد
توقف تیم‌های مازندرانی در هفته هشتم لیگ ۳ فوتبال + فیلم
انتخابات الکترونیکی شورا‌ها نیازمند آموزش دقیق