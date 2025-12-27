باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نماینده مازندران در هفته پایانی مرحله مقدماتی گروه دوم رقابت های لیگ یک فوتبال بانوان، ۲ بر صفر آراد ورزش اصفهان را شکست داد و به عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شد.
ملینا عالیان در دقیقه ۵۰، اولین گل بازی را به ثمر رساند و زینب اسماعیلی هم در دقیقه ۶۶ از فاصله ۳۰ متری به زیبایی هرچه تمامتر دروازه آراد ورزش اصفهان را باز کرد.
ترکیب تیم وارش نوشهر را در این دیدار، اسما قائدی، معصومه بابایی، ریحانه اسلامی آرمیتا مشایخ، نازنین یوسفی، ملینا عالیان، مبینا حق شناس، زهرا کیانی، (از دقیقه ۷۹ غزل صابری پور)، فاطمه کفاش زاده، (از دقیقه ۸۸ مریم مشایخ)، بهاره صفرزاده (از دقیقه ۶۷ زیبا نعمت پور) و زینب اسماعیلی را با سرمربیگری مهرنوش رزمی و سرپرستی سپیده خزایی تشکیل میدادند.
مرحله نخست مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاههای کشور با شرکت ۱۲ تیم در ۲ گروه برگزار شد که تیم وارش نوشهر در ۱۰ بازی با کسب ۶ برد ۴ تساوی و ۲۲ امتیاز، قهرمان شد.
فولاد خوزستان نیز با ۲۰ امتیاز به عنوان تیم دوم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را به دست آورد.
تیمهای آراد ورزش زاگرس اصفهان و مهرگان پردیس با ۱۰ امتیاز و به خاطر اختلاف در تفاضل به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
توکان مهام آیریا با ۱۰ امتیاز پنجم شد و حافظ شهر راز شیراز با ۶ امتیاز به عنوان تیم آخر جدول از رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاههای کشور خداحافظی کرد.
در گروه اول مسابقات تیمهای استقلال تهران و نماینده همدان با کسب ۲۴ و ۱۲ و به دست آوردن رتبههای اول و دوم راهی مرحله نیمه نهایی شدند.
در مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاههای کشور، وارش نوشهر با نماینده همدان روبهرو میشود.
در دیگر بازی این مرحله هم استقلال تهران هم به دیدار فولاد خوزستان خواهد رفت.