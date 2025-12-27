مدیرعامل شرکت گاز فجر جم از تولید نزدیک به ۱۹ هزار تن ال‌پی‌جی در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید خدری درباره تولید گاز شیرین به‌عنوان اصلی‌ترین محصول این شرکت اظهار کرد: مقدار گاز تصفیه‌شده این شرکت در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۴.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه مقدار تولید میعانات گازی شرکت پالایش گاز فجر جم در سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بوده است، افزود: این آمار حکایت از آن دارد که این شرکت در ۹ ماهه امسال نه‌تنها به تعهدات تکلیفی خود عمل کرده، بلکه فراتر از آن نیز شیرین‌سازی گاز داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز فجرجم محصول ال‌پی‌جی را یکی از مهم‌ترین محصولات تولیدی پالایشگاه فجر جم دانست و افزود: ال‌پی‌جی به‌وسیله تانکر‌های مخصوص به مقاصد مورد نظر حمل می‌شود.

