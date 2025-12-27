باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار سرمایه ایران پرداخت و گفت: بازار سرمایه روز‌های خوبی را پشت سر می‌گذارد امروز نیز بازار توانست با صعود ۷۰ هزار واحدی به عدد ۴ میلیون و ۹۹۹ هزار واحد دست یابد که نشان‌دهنده رشد ۱.۷۶ درصدی است.

غفوری همچنین به عملکرد شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد و گفت: این شاخص نیز با یک صعود قابل توجه ۱۵۷۸۹ واحد به ۱ میلیون و ۱۴۲ هزار واحد رسید که رشد ۱.۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

او افزود: حجم معاملات امروز ۵۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون برگه سهم بود و ارزش معاملات را حدود ۲۴۳۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد که ارزش معاملات قابل قبولی است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: امروز نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار وارد شد که نشان‌دهنده اقبال قابل توجهی است.

به گفته او، خبر‌ها حاکی از این است که نرخ دلار تالار اول به نرخ دلار تالار دوم منتقل خواهد شد و نرخ فعلی دلار تالار دوم در محدوده ۱۱۷ هزار تومان قرار دارد. تأیید این خبر می‌تواند تحولی عظیم در بازار سرمایه ایجاد کند.

غفوری تصریح کرد که تقریباً ۷۵ درصد بازار امروز در شرایط مثبت قرار داشت و تنها ۲۵ درصد بازار در بازی منفی بودند. بیشترین نقدینگی به صنعت پتروشیمی وارد شده و بیشترین خروج نقدینگی با مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد تومان به درآمد ثابت مربوط می‌شود.