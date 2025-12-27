نایب‌ رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از سهم بازار خرده‌فروشی کشور در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و مابقی سهم میان صنوف، کسبه و شرکت‌های بازرگانی توزیع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - داوود قربانیان، نایب‌ رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: هدف از برگزاری همایش سراسری اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، معرفی و آغاز به کار دفاتر استانی اتحادیه در سراسر کشور است تا به‌عنوان نخستین اتحادیه دارای شبکه دفاتر در سطح ملی، بتوانیم مسائل و موضوعات صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در قالب برنامه‌های جامع و با مشارکت ارکان دولت، فضای کسب‌وکار و صنعت دنبال کنیم.

وی گفت: شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش مهمی در دسترسی آسان، سالم و سریع مردم به کالا‌ها دارند و تمام تمرکز این شبکه‌ها بر عرضه شفاف، منصفانه و باکیفیت کالاهاست.

قربانیان ضمن اشاره به اهمیت تامین و توزیع مطلوب کالا‌های اساسی در روز‌های پایانی سال اظهار کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای تلاش دارند با عرضه کالا‌های باکیفیت و قیمت مناسب، به بهبود شرایط اقتصادی خانوار‌ها کمک کنند.

مدیرعامل فروشگاه شهروند در پاسخ به پرسش درباره نوسانات موجود در بازار برخی کالا‌های اساسی نیز گفت: شکاف عرضه و تقاضا در هر اقتصادی طبیعی است اما عواملی نظیر وابستگی به واردات مواد اولیه، تحریم‌های اقتصادی و تغییرات سیاست‌گذاری ارزی گاهی موجب اختلال در توازن بازار می‌شود. از سوی دیگر، شایعات و نگرانی‌های عمومی می‌تواند موجب افزایش تقاضای ناگهانی و ایجاد نوسان شود.

وی افزود: برای مدیریت پایدار بازار کالا‌های اساسی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، هدفمند و مبتنی بر داده‌های آماری داریم. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه‌های بزرگ توزیع می‌تواند نوسانات بازار را کاهش دهد.

قربانیان در ادامه با اشاره به سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بازار اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از سهم بازار خرده‌فروشی کشور در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و مابقی سهم میان صنوف، کسبه و شرکت‌های بازرگانی توزیع شده است. با این حال، این سهم به‌دلیل شفافیت، ساختار سازمان‌یافته و وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی منسجم، اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد.

وی گفت: با حمایت دولت و تلاش فعالان این حوزه، سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی به حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد تا بتوان با شفافیت بیشتر، قدرت سیاست‌گذاری دقیق‌تر و ارائه خدمات بهتر، به تعادل بازار و رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

