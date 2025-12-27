باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی در نشست اعضای ستاد اعتکاف استان با اشاره به استقبال اقشار مختلف مردم از مراسم اعتکاف گفت: ارتباط ستاد با معتکفین با تدوین برنامههای در محتوای فرهنگی پس از اعتکاف باید حفظ و تدوام داشته باشد تا معنویت به دست آمده از این ایام نهادینه شود.
وی همچنین بر ایجاد حلقههای علمی در ایام اعتکاف تاکید کرد و گفت: میتوان با استفاده از مبلغین و کارشناسان علمی و مذهبی و با تشکیل حلقههایی به سوالات، ابهامات ورفع شبه زدایی دینی در این ایام اقدام کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز بر برگزاری نشستهای با محوریت مهارتهای زندگی در ایام اعتکاف تاکید کرد.
مرتضی سجادی دبیر ستاد اعتکاف استان گفت: بیش از ۳۰۰ مبلغ تا کنون برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف در استان اعلام آمادگی کرده و ظرفیت دانش آموزی استان نیز تکمیل شده است.
وی افزود: تا کنون ۲۲۰ مسجد استان برای برگزاری مراسم اعتکاف آماده شدهاند.