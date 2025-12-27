باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد تل‌آویو به‌طور رسمی «سومالی‌لند» را به‌عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت می‌شناسد؛ اقدامی که با واکنش شدید دولت «سومالی» و شماری از کشور‌های منطقه از جمله «ترکیه» و «عربستان سعودی» روبه‌رو شد.

به گزارش روزنامه «یدیعوت احارونوت»، «بنیامین نتانیاهو» شامگاه جمعه از تصمیم متقابل «اسرائیل» و «سومالی‌لند» برای شناسایی یکدیگر و برقراری روابط دیپلماتیک خبر داد. مقام‌های اسرائیلی این توافق را همسو با روح «توافق‌نامه‌های ابراهیم» توصیف کرده‌اند.

در مقابل، دولت خودخوانده «سومالی‌لند» نیز ساعاتی بعد با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد پس از به‌رسمیت‌شناخته‌شدن از سوی «اسرائیل»، قصد دارد به «توافق‌نامه‌های ابراهیم» بپیوندد. در پی این اعلام، گزارش‌هایی از برگزاری جشن و شادی در شهر‌های مختلف «سومالی‌لند» منتشر شد.

«سومالی‌لند» بیش از سه دهه پیش جدایی خود از «سومالی» را اعلام کرده است، اما تا پیش از این هیچ‌یک از کشور‌های عضو سازمان ملل آن را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته بودند. در ماه‌های اخیر حتی نام «سومالی‌لند» به‌عنوان گزینه‌ای احتمالی برای اسکان ساکنان «غزه» مطرح شده بود و برخی مقام‌های محلی به‌صورت غیررسمی از آمادگی برای پذیرش «تا یک میلیون فلسطینی» سخن گفته بودند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد اکنون از دستور کار خارج شده است.

واکنش‌ها به این تصمیم سریع و تند بود. دولت «سومالی» که «سومالی‌لند» را بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک خود می‌داند، با صدور بیانیه‌ای مشترک با وزرای خارجه «ترکیه»، «مصر» و «جیبوتی»، اقدام «اسرائیل» را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی «سومالی» دانسته و آن را محکوم کرد.

مقام‌های «ترکیه» نیز با تأکید بر حمایت از وحدت سرزمینی «سومالی» هشدار دادند هرگونه اقدام یک‌جانبه که واقعیت‌های حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شاخ آفریقا منجر شود. «عربستان سعودی» نیز در موضعی مشابه، شناسایی «سومالی‌لند» از سوی «اسرائیل» را مردود اعلام کرد.

در همین حال، برخی رسانه‌های اسرائیلی این تحول را بخشی از یک معادله امنیتی گسترده‌تر ارزیابی کرده‌اند؛ از جمله تلاش برای افزایش فشار بر «حوثی‌ها» با توجه به موقعیت راهبردی «سومالی‌لند» در مجاورت خلیج عدن و مقابل سواحل «یمن». همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش‌آفرینی پشت‌پرده نهاد‌های اطلاعاتی «اسرائیل» و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه با «ترکیه» که روابط نظامی نزدیکی با «سومالی» دارد، مطرح شده است.

این تحول که از آن به‌عنوان «اعلامیه‌ای تاریخی» یاد می‌شود، می‌تواند پیامد‌های سیاسی و امنیتی مهمی هم در شاخ آفریقا و هم در معادلات منطقه‌ای «اسرائیل» به همراه داشته باشد.

منبع: یدیعوت آحارونوت