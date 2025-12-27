نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از شناسایی رسمی «سومالی‌لند» به‌عنوان کشوری مستقل خبر داد؛ اقدامی که با مخالفت شدید دولت سومالی و واکنش منفی کشورهایی، چون ترکیه و عربستان سعودی روبه‌رو شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد تل‌آویو به‌طور رسمی «سومالی‌لند» را به‌عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت می‌شناسد؛ اقدامی که با واکنش شدید دولت «سومالی» و شماری از کشور‌های منطقه از جمله «ترکیه» و «عربستان سعودی» روبه‌رو شد.

به گزارش روزنامه «یدیعوت احارونوت»، «بنیامین نتانیاهو» شامگاه جمعه از تصمیم متقابل «اسرائیل» و «سومالی‌لند» برای شناسایی یکدیگر و برقراری روابط دیپلماتیک خبر داد. مقام‌های اسرائیلی این توافق را همسو با روح «توافق‌نامه‌های ابراهیم» توصیف کرده‌اند.

در مقابل، دولت خودخوانده «سومالی‌لند» نیز ساعاتی بعد با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد پس از به‌رسمیت‌شناخته‌شدن از سوی «اسرائیل»، قصد دارد به «توافق‌نامه‌های ابراهیم» بپیوندد. در پی این اعلام، گزارش‌هایی از برگزاری جشن و شادی در شهر‌های مختلف «سومالی‌لند» منتشر شد.

«سومالی‌لند» بیش از سه دهه پیش جدایی خود از «سومالی» را اعلام کرده است، اما تا پیش از این هیچ‌یک از کشور‌های عضو سازمان ملل آن را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته بودند. در ماه‌های اخیر حتی نام «سومالی‌لند» به‌عنوان گزینه‌ای احتمالی برای اسکان ساکنان «غزه» مطرح شده بود و برخی مقام‌های محلی به‌صورت غیررسمی از آمادگی برای پذیرش «تا یک میلیون فلسطینی» سخن گفته بودند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد اکنون از دستور کار خارج شده است.

واکنش‌ها به این تصمیم سریع و تند بود. دولت «سومالی» که «سومالی‌لند» را بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک خود می‌داند، با صدور بیانیه‌ای مشترک با وزرای خارجه «ترکیه»، «مصر» و «جیبوتی»، اقدام «اسرائیل» را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی «سومالی» دانسته و آن را محکوم کرد.

مقام‌های «ترکیه» نیز با تأکید بر حمایت از وحدت سرزمینی «سومالی» هشدار دادند هرگونه اقدام یک‌جانبه که واقعیت‌های حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شاخ آفریقا منجر شود. «عربستان سعودی» نیز در موضعی مشابه، شناسایی «سومالی‌لند» از سوی «اسرائیل» را مردود اعلام کرد.

در همین حال، برخی رسانه‌های اسرائیلی این تحول را بخشی از یک معادله امنیتی گسترده‌تر ارزیابی کرده‌اند؛ از جمله تلاش برای افزایش فشار بر «حوثی‌ها» با توجه به موقعیت راهبردی «سومالی‌لند» در مجاورت خلیج عدن و مقابل سواحل «یمن». همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش‌آفرینی پشت‌پرده نهاد‌های اطلاعاتی «اسرائیل» و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه با «ترکیه» که روابط نظامی نزدیکی با «سومالی» دارد، مطرح شده است.

این تحول که از آن به‌عنوان «اعلامیه‌ای تاریخی» یاد می‌شود، می‌تواند پیامد‌های سیاسی و امنیتی مهمی هم در شاخ آفریقا و هم در معادلات منطقه‌ای «اسرائیل» به همراه داشته باشد.

منبع: یدیعوت آحارونوت

برچسب ها: سومالی لند ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
ترامپ: سومالی‌لند را به رسمیت نمی‌شناسیم
ارتش اسرائیل: ساکنان شهر غزه ظرف دو ماه تخلیه می‌شوند
طرح اسرائیل برای کوچاندن فلسطینی‌ها به شش کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
فردا برا ترامپ توضیح میده کجاست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اونجا را می خواهد کنترل سیاسی کنه حکومتی بگذاره که خلیج عدن را کنترل کنه ....
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۱:۲۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
رژیم صهیونسیتی خودش جعلی است، چه برسه به اینکه بخواهد کشور نامشروع دیگری مثل خودش را به رسمیت بشناسند.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
قصد دارد آنجا را هم اشعال کند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
هههههههههه
طرف رو توی ده راه نمی‌دادند ، سراغ خونه ی کدخدا رو می‌گرفت !!!
تو خودت رسمیت نداری و یک کشور غاصب هستی ...
مثل این میمونه که کارگردان ، یک بازیگری رو نخواد و به زور ، خودش رو جا کنه !!!
اولأ که شماها غاصب هستید !!!
دویومأ در حال محاکمه هستید...
در چندین دادگاه !!!
دادگاه بین المللی لاهه ...
دادگاه داخلی ...
و...
پایان تان نزدیک است.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
رژیمی که خودش نامشروع است کشور من در آوردی دیگری را به رسمیت شناخته از عجایب روزگار وقانون جنگل حاکم بر سازمان ملل است
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
کاش این موجودات پلید صهیون مهاجرت کنند و بروند و در همان سومالی لند که به رسمیت شناختند زندگی کنند. غرب آسیا هم از وجود نحسشون پاک بشه
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
کره زمین باید از وجود نحس شان پاک شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
موضع ایران چیست ؟سکوت
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۰۶ دی ۱۴۰۴
ملت فلسطین سرزمین دارند شما اشغالگران بروید یک قبرستان پیدا کنید ودرآن سکنی کنید.
۶
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
قبرستان رو خوب اومدی ...
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
اسرائیل در شهری در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرد
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
آخرین اخبار
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
اتحادیه اروپا خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی شد
کانادا ۲.۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اوکراین ارائه می‌دهد
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
معترضان در استکهلم حملات مداوم اسرائیل به غزه را علیرغم آتش‌بس محکوم کردند
لهستان به سیستم‌های جدید ضد پهپادی روی می‌آورد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
اسرائیل در شهری در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرد
افشای شبکه سازمان‌یافته رشوه‌خواری در پارلمان اوکراین و مانع‌تراشی دولت برای بررسی آن
تماس تلفنی سران اروپا، زلنسکی و ترامپ
قطر: «اسرائیل» به‌جای شناسایی سومالی‌لند، فلسطین را به رسمیت بشناسد
ترامپ: طرح صلح زلنسکی فقط با تأیید من پیش می‌رود
آیا اوکراین توان برگزاری انتخابات آنلاین را دارد؟
واکنش‌های بین‌المللی به اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالی‌لند»
عملیات مشترک نیجریه و آمریکا علیه مواضع داعش
کی یف پس از حملات روسیه در تاریکی فرو رفت
حمله با چاقو در متروی پاریس
مادورو علیه «استعمار» آمریکا موضع گرفت
شنیده شدن صدای انفجار‌های قدرتمند در پایتخت اوکراین
تایلند و کامبوج به آتش‌بس فوری در مناقشه مرزی دست یافتند
ترامپ: سومالی‌لند را به رسمیت نمی‌شناسیم
خیز عربستان برای تصاحب انرژی سبز
زنجیر گاز صهیونیستی بر گردن مصر