باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۶دمیلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۵۶ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۹ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان