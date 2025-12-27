امروز شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۶دمیلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۶دمیلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۵۶ میلیون تومان
سکه طرح قدیم  ۱۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۹ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اتاق فکر کجاست گرداننده این بازار ملت نیستن، ملت دنباله رو هست، تقاضا هم ساختگی است طلا 20 سال پیش هم بود چرا حالا ارزشمند شده؟
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
باید به جای اقتصاد دانان کشور و مسئولین اقتصادی چند نفر بیسوا بگزارند تا ببینند که چطور گرانی را کنترل می کنند.
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
فکر کنم مسئولین دسترسی به بازار ندارن یکی شمارشونوداره یه زنگ بزنه بگه شاید بنده خدا هادر جریان نیستن
۰
۲۳
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۸:۴۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
هر چه خواستیم ارزانی بیاید نیامد پس سلام بر گرانی افسار گسیخته
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
به قله ها رسیدیم
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ا
۱۷:۴۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خداحافظ ایران بدرود
۱
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
😂😂😂
Germany
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
مدیران اقتصادی کشور را باید اخراج کنید این وضع قابل تحمل نیست
۱
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خداوندا چی داره سرمون میاد
چرا طلا وضعش ایطوره
۴
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
عجب مملکت داری ....
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عدالتم آرزوس...
۱۵:۰۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
عجب مملکتی ساختید
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
رئیس جمهور دوستدار کارشناسان ، خداقوت
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
علی برکت الله
۲
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
هنوز تا قله خیلی مونده می‌رسیم انشالله.
۲
۳۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
چطور روتون میشه اینارو بزارید
۱
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
دو بار طلای ۲۴ عیار نوشتید .
به غلط و به جای ۱۸ عیار .
البته که مهم نیست هر چی بنویسید . همانطور که وضعیت اقتصاد و زندگی مردم برای دولت محترم مهم نیست .
۰
۲۲
پاسخ دادن
