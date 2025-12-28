باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محسن بیگلری دبیر اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه دولت درخصوص تحصیلات مرتبط برای شهردار گفت: اینکه هیئت دولت آمده و چنین کاری را انجام داده، کاری است که باید سالیان گذشته انجام میشد. این اقدام، اقدام بسیار خوبی است و به نظر من لازم است، اما کافی نیست و موارد دیگر هم وجود دارد و فقط مورد مدرک ضروری نیست.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس اظهار کرد: اینکه شهردار شود و شهر را بسازد، درحالیکه در زندگی خودش حتی یک حساب دو دوتا چهارتا نکرده و حالا رقمهای میلیاردی دستش میآید، یا کسی که حتی یک خانه برای خودش نساخته، چطور میخواهید بگویید شهر را بسازد؟ کسی که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد و اصلاً نمیداند نقشه چیست، نمیداند نقشه جامع چیست؛ اینکه بیاییم شهر را دست چنین فردی بدهیم، اصلاً کار پسندیدهای نیست.
این نماینده مجلس میگوید بعضی از رشتهها شاید خیلی سنخیتی نداشته باشند که آنها را گذاشتهاند و بعضی از رشتهها را باید میگذاشتند، اما نگذاشتهاند. این را بگویم که نفس کار، کاری کاملاً درست است. باید رشتههای مرتبط باشد و کسی که در جایگاه شهردار مینشیند، باید کاربلد و متخصص آن حوزه باشد. این کار خوب است، اما اینکه رشتههایی که لحاظ شده آیا رشتههای درستی هستند یا نه، باید برروی آن کار شود.
دبیر اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: اعتبار کمیته برنامهریزی در یک شهر مثلاً هزار میلیارد تومان است، درحالیکه اعتبار شهرداری حدود دو و شاید سه هزار میلیارد تومان باشد. اگر بهطور میانگین حساب کنیم، اعتبار شهرداری سه برابر اعتبار کمیته برنامهریزی است که یک فرماندار با مدیرانش مینشینند و آن را تقسیم میکنند. یک شهردار بهتنهایی سه برابر آن مجموعه فرمانداری پول در اختیار دارد. پس کسی که آنجا مینشیند، باید کاربلد، متعهد و متخصص باشد تا آن پول را درست هزینه کند و کسی سرش کلاه نگذارد.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس تصریح کرد: باز هم تکرار میکنم به نظر من این کار، کار بسیار خوبی است، اما باید بیشتر برروی آن کار شود و این شائبه پیش نیاید که بگویند چون فلانی میخواست شهردار نشود یا فلانی میخواست شهردار شود، این نقشه را مرتبط با یک فرد تهیه کردهاند لذا نباید اینگونه باشد و همهچیز باید سازوکار مشخص داشته باشد و یک تیم متخصص بنشینند، رشتهها را استخراج کنند؛ اگر رشتههایی که امروز گذاشتهاند واقعاً مرتبط نیست، حذفشان کنند و رشتههایی که مرتبط هستند، اما لحاظ نشدهاند، اضافه کنند لذا من موافق این طرح هستم چون طرح بسیار بسیار خوبی است.
بیگلری در پاسخ به سوالی که مبنی براینکه ایا طرح شائبههای سیاسی ایجاد نمیکند، گفت: باید یک تیم متخصص بنشیند تا شائبه سیاسی وجود نداشته باشد که بگویند مثلاً میخواهند در فلان شهر، فلانکس شهردار نباشد. امروز این شائبه بهوجود آمده، اما اگر متخصصان بیطرف برروی این موضوع کار کنند و چند نفر بیطرف نظر بدهند، این شائبهها پاک میشود چون قرار نیست کسی که تخصص ندارد، شهردار شود.
دبیر اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا مجلس به این مصوبه ورود میکند تا اصلاحش کند؟، بیان کرد: به نظر من باید ورود کند. همانطور که گفتم، سه برابر اعتبار کمیته برنامهریزی در اختیار شهردار است. اصلاً شما بیایید کل بودجه عمرانی کشور را با پول شهرداری تهران مقایسه کنید؛ پول شهرداری تهران بیشتر است پس مجلس باید ورود کند. این همه دنگ و فنگ برای حوزه بودجه میگذاریم، درحالیکه پول و اعتبارات شهرداری تهران طبق آماری که به دست من رسیده بیشتر از بودجه عمرانی کشور است پس مجلس باید ورود کند.