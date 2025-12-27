روستای کشیرز در کارولینای شمالی؛ پناهگاه مخفی ثروتمندان آمریکا

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش وال استریت ژورنال روستای کوچک کشیرز در کوههای بلو ریج کارولینای شمالی، با جمعیت ثابت تنها حدود ۸۲۵ نفر، به یکی از مناطق با ثروتمند در آمریکا تبدیل شده و حداقل چهار میلیاردر در آن زندگی میکنند.
این روستای بدون شهردار، پلیس محلی، آب عمومی مرکزی و فاضلاب گسترده، جذابیت خود را به آب و هوای خنک کوهستانی، زیبایی طبیعی و جو محرمانه مدیون است که ثروتمندان – عمدتاً از جنوب شرقی آمریکا – را جذب میکند تا بدون جلب توجه زندگی کنند.
بازار مسکن در کشیرز در پنج سال گذشته تقریباً دو برابر شده و میانگین قیمت فروش خانه در ماههای اخیر به حدود ۵.۴ میلیون دلار رسیده است. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، میانگین قیمت از ۱.۰۵ میلیون به ۱.۹۸ میلیون دلار افزایش یافته، با رکوردهایی مانند فروش خانهای به قیمت ۱۱.۱۱ میلیون دلار در ماونتینتاپ و عمارتی ۱۲ میلیون دلاری در کولاساجا کلاب. این رونق پس از همهگیری کرونا و ورود خریداران از ایالتهای دیگر، قیمتها را بالا برده، اما چالشهایی مانند ترافیک تابستانی و کمبود مسکن مقرونبهصرفه برای کارگران محلی ایجاد کرده است.
ساکنان معروف شامل کن لنگون (بنیانگذار شرکت هوم دیپو)، اعضای خانواده اینگرام، خانواده مکایلنی (تولیدکنندگان سس تاباسکو)، اسکات هاردمن وارد (از خانواده آبنبات راسل استوور)، وزیر خزانهداری اسکات بسنت و ویلیام دورِ (غول انرژی) هستند.
