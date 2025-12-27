روستای کشیرز در کارولینای شمالی؛ پناهگاه مخفی ثروتمندان آمریکا

به گزارش وال استریت ژورنال روستای کوچک کشیرز در کوه‌های بلو ریج کارولینای شمالی، با جمعیت ثابت تنها حدود ۸۲۵ نفر، به یکی از مناطق با ثروتمند در آمریکا تبدیل شده و حداقل چهار میلیاردر در آن زندگی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش وال استریت ژورنال روستای کوچک کشیرز در کوه‌های بلو ریج کارولینای شمالی، با جمعیت ثابت تنها حدود ۸۲۵ نفر، به یکی از مناطق با ثروتمند در آمریکا تبدیل شده و حداقل چهار میلیاردر در آن زندگی می‌کنند. 

این روستای بدون شهردار، پلیس محلی، آب عمومی مرکزی و فاضلاب گسترده، جذابیت خود را به آب و هوای خنک کوهستانی، زیبایی طبیعی و جو محرمانه مدیون است که ثروتمندان – عمدتاً از جنوب شرقی آمریکا – را جذب می‌کند تا بدون جلب توجه زندگی کنند.

بازار مسکن در کشیرز در پنج سال گذشته تقریباً دو برابر شده و میانگین قیمت فروش خانه در ماه‌های اخیر به حدود ۵.۴ میلیون دلار رسیده است. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، میانگین قیمت از ۱.۰۵ میلیون به ۱.۹۸ میلیون دلار افزایش یافته، با رکوردهایی مانند فروش خانه‌ای به قیمت ۱۱.۱۱ میلیون دلار در ماونتین‌تاپ و عمارتی ۱۲ میلیون دلاری در کولاساجا کلاب. این رونق پس از همه‌گیری کرونا و ورود خریداران از ایالت‌های دیگر، قیمت‌ها را بالا برده، اما چالش‌هایی مانند ترافیک تابستانی و کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه برای کارگران محلی ایجاد کرده است.

ساکنان معروف شامل کن لنگون (‌بنیان‌گذار شرکت هوم دیپو)، اعضای خانواده اینگرام، خانواده مک‌ایلنی (تولیدکنندگان سس تاباسکو)، اسکات هاردمن وارد (از خانواده آب‌نبات راسل استوور)، وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت و ویلیام دورِ (غول انرژی) هستند.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا

برچسب ها: کارولینای شمالی ، ایالات متحده آمریکا
خبرهای مرتبط
تفسیر یک سراب به روایت ترامپ
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خون خود را «تصفیه» کنید؛ فقط با دور ریختن مبل‌های قدیمی!
معمار ایرانیِ «حشد الشعبی»؛ کسی که عراقی‌ها او را «ابومریم» صدا می‌زدند
پایی که «ارّه» شد، اما نلرزید؛ روایتی از فجیع‌ترین شکنجه ساواک
«خودفریبی مقدس»؛ وقتی هوس‌بازی نامِ «سلوک» می‌گیرد!
اولین «خارجی» که عضو فرهنگستان ایران شد؛ مردی از دیار وایکینگ‌ها
باغ‌وحش رباتیک؛ از «عروس دریایی جاسوس» تا «مگس‌های آب‌نشین»
آخرین اخبار
پایی که «ارّه» شد، اما نلرزید؛ روایتی از فجیع‌ترین شکنجه ساواک
«خودفریبی مقدس»؛ وقتی هوس‌بازی نامِ «سلوک» می‌گیرد!
معمار ایرانیِ «حشد الشعبی»؛ کسی که عراقی‌ها او را «ابومریم» صدا می‌زدند
اولین «خارجی» که عضو فرهنگستان ایران شد؛ مردی از دیار وایکینگ‌ها
خون خود را «تصفیه» کنید؛ فقط با دور ریختن مبل‌های قدیمی!
باغ‌وحش رباتیک؛ از «عروس دریایی جاسوس» تا «مگس‌های آب‌نشین»
ایستگاه فضایی بین‌المللی به روایت اعداد؛ ۲۵ سال از زندگی پیوسته انسان در مدار زمین گذشت
۵ دستاورد برتر پزشکی در ۲۰۲۵
روابط پرتنش شاه و آمریکا؛ از حمایت تا بدبینی
روستای کشیرز در کارولینای شمالی؛ پناهگاه مخفی ثروتمندان آمریکا
راز خوفناک پشه‌ها فاش شد
صورت‌های زاویه‌دار، ۶۰۰ میلیون برای زیبایی و بهای پنهان آن
هیجان‌انگیزترین کشفیات مربوط به سیارات فراخورشیدی در سال ۲۰۲۵
از ذهن‌خوانی تا ناامیدی؛ باورهایی که صمیمیت زناشویی را تهدید می‌کند
رواداری به سبک باستان؛ مسیحیان و زرتشتیان ۱۵۰۰ سال پیش دیوار به دیوار هم عبادت می‌کردند