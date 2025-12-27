باشگاه خبرنگاران جوان - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: این تعرفه که ویژه صنایع با مصرف بیش از یک مگاواتی که نسبت به تأمین سه درصد انرژی خود از منابع تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند تعیین می‌شود.

به گفته طرزطلب، براین اساس تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبوض ماه بهمن صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری، ۶۸,۸۵۲ ریال به ازای هرکیلووات ساعت تعیین شده است.

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با بیان اینکه این تعرفه به صورت ماهانه اعلام و بر اساسمیانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود، از رشد ۴۰ درصدی این شاخص دریک سال گذشته خبر داد و گفت: بررسی این شاخص ازافزایش ۲۸۱۰۹ ریالی تعرفه تجدیدپذیرها در یکسال گذشته حکایت دارد که رشدی ۴۰ درصدی دریک سال را نشان می‌دهد.

خاطرنشان می‌سازد: تعرفه تجدیدپذیرها در بهمن ماه سال گذشته به۴۰۷۴۳ رسیده بود.

براساس این گزارش، بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیانکه در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد می‌رسد و در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند.

در صورتی که صنایع مشمول این قانون نسبت به انجام این تکلیف (تأمین ۲۰ درصد از برق مصرفی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر) اقدام نکنند، تعرفه برق مصرفی آنها با تعرفه انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض آنها اعمال می‌شود.