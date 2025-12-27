معاون وزیر نیرو از رشد ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر در یک‌سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: این تعرفه که ویژه صنایع با مصرف بیش از یک مگاواتی که نسبت به تأمین سه درصد انرژی خود از منابع تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند تعیین می‌شود.

به گفته طرزطلب، براین اساس تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبوض ماه بهمن صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری، ۶۸,۸۵۲ ریال به ازای هرکیلووات ساعت تعیین شده است.

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با بیان اینکه این تعرفه به صورت ماهانه اعلام و بر اساسمیانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود، از رشد ۴۰ درصدی این شاخص دریک سال گذشته خبر داد و گفت: بررسی این شاخص ازافزایش ۲۸۱۰۹ ریالی تعرفه تجدیدپذیرها در یکسال گذشته حکایت دارد که رشدی ۴۰ درصدی دریک سال را نشان می‌دهد.

خاطرنشان می‌سازد: تعرفه تجدیدپذیرها در بهمن ماه سال گذشته به۴۰۷۴۳ رسیده بود.

براساس این گزارش، بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیانکه در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد می‌رسد و در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند.

در صورتی که صنایع مشمول این قانون نسبت به انجام این تکلیف (تأمین ۲۰ درصد از برق مصرفی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر) اقدام نکنند، تعرفه برق مصرفی آنها با تعرفه انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض آنها اعمال می‌شود.

برچسب ها: انرژی تجدیدپذیر ، نیروگاه تجدیدپذیر
خبرهای مرتبط
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۳۱۰۰ مگاوات می‌رسد
تأمین ۲۰ درصد از برق ساختمان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر
خورشید ایران، برقش هم ایرانی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند/ افزایش ۱۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در کشور+ فیلم
افزایش ۵۰ درصدی تصادفات راکبان موتورسیکلت در سال گذشته
۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم+ فیلم
چرا قیمت ویزای دبی کاهش یافته است؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
نهاده دامی مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین است
تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
۴۳.۶ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
نرخ میوه شب عید افزایش نمی‌یابد
بهبود کیفیت هوای کلان‌شهر‌ها با توسعه قطار‌های حومه‌ای
تورم سالانه آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید
حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه بیشترین بارش را دارند
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر‌ها در یکسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ دی ماه ۱۴۰۴
ضرورت انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر
امکان پیش بینی و هزینه قبض گاز فراهم شد
همگرایی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گری مدیریت منابع آب است
اقبال به بازار سرمایه/ ترزیق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام
رشد ۳۸ درصدی تولید ال‌پی‌جی
گردش مالی فراتر از درآمد‌های اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک است
کیفیت آب شرب اردکان در شرایط نرمال قرار دارد+ فیلم
۶۵۰ روستای استان یزد تحت پوشش آبرسانی+ فیلم
صنایع استان یزد از آب انتقالی استفاده نمی‌کنند/ جزئیات پیشرفت پروژه‌های آبی استان