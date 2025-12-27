باشگاه خبرنگاران جوان- در بخشی از این اطلاعیه آمده است: با توجه به شروع فصل سرما مهاجرت و ورود پرندگان آبزی وحشی به تالاب‌ها، آبگیرها، دریاچه‌ها و پشت سد‌ها برای زمستان گذرانی و قرار گرفتن منطقه در مسیر و کریدور این پرندگان مهاجر به عنوان مخزن ویروس و ناقلان خاموش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان آغاز شده است.

دامپزشکی استان اردبیل از عموم مرغداران، صاحبان مزارع پرورش مرغ، فعالان صنعت طیور و روستاییان و پرورش دهندگان طیور بومی خواسته است ضمن رعایت مقررات بهداشتی و موازین امنیت زیستی، هشدار‌های دامپزشکی را جدی گرفته و همکاری‌های لازم را با دامپزشکی انجام دهند.

در این اطلاعیه با اشاره به این که پرندگان آبزی مهاجر قادر هستند بدون ابتلا به این بیماری، ویروس را تا مسافت‌های طولانی انتقال دهند تاکید شده است فعالان این صنعت ضمن تشدید اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای و افزایش لایه‌های حفاظتی و امنیت زیستی از سهل‌انگاری اجتناب کرده و با ضدعفونی محوطه پرورش از ورود افراد غیر مسئول به فارم جلوگیری و از هرگونه جابجایی طیور بدون نظارت و گواهی بهداشتی حمل خودداری کنند.

در این اطلاعیه با یادآوری احتمال شیوع و بروز این بیماری در استان از فعالان صنعت طیور و تولیدکنندگان طیور بومی خواسته شده وجود هرگونه تلفات غیرعادی و غیرمتعارف و کاهش مصرف آب و دان و نیز کاهش تولید را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین مرکز دامپزشکی گزارش کنند.

همچنین تاکید شده است روستاییان و تولیدکنندگان طیور بومی، طیور پرورشی خود را در قفس‌های فنس‌دار محصور کرده و از تماس آنها با با پرندگان مهاجر و آزاد پرواز جلوگیری کنند.

در اطلاعیه اداره‌کل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به ضرورت واکسیناسیون طیور صنعتی، تاکید شده است: بیمه طیور جزو بیمه‌های مهم و اجباری است و ضروری است پرورش دهندگان طیور صنعتی علاوه بر امر مهم واکسیناسیون حتما طیور خود را بیمه کنند تا در مواقع بروز خسارت احتمالی با مشکل مواجه نشوند.

در این اطلاعیه افزوده شده است: برابر گزارش‌های دریافتی و اطلاعات واصله در حال حاضر اردبیل عاری از بیماری بوده و ویروس این بیماری در استان مشاهده نشده است و نتایج مراقبت‌ها و پویش‌های مستمر موید این موضوع می‌باشد.

