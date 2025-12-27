زنوزی در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد قهرمانی پرسپولیس در لیگ با کمک وزیر ورزش بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور تبریزی در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که پرسپولیس به دلیل حمایت‌های وزیر و پسرش موفق به کسب قهرمانی شده است! این در حالی است که تیم زنوزی از همان تیم قهرمان پرسپولیس ۷ بازیکن را به خدمت گرفت و در نهایت موفق شد با همین نفرات قهرمانی در لیگ برتر فوتبال را تجربه کند.

علی رضا بیرانوند، صادق محرمی، مهدی شیری، مهدی ترابی، شجاع خلیل زاده، دانیال اسماعیلی فر، مجتبی فرجی بازیکنانی بودند که از تیم قهرمان پرسپولیس در تیم تراکتور حضور یافتند و جالب اینکه زنوزی با همین نفرات در لیگ قهرمان شده است، اما زمانی که این بازیکنان در تیم پرسپولیس بودند قهرمانی قرمز‌های پایتخت را با عاملیت پسر وزیر ورزش و جوانان می‌داند.

بازیکنان پرسپولیسی حاضر در تیم تراکتور در مورد این اظهارات مالک فعلی باشگاه تراکتور سکوت کردند در حالی که این اتهام متوجه این بازیکنان است.

زنوزی با این ادعا شاید به نوعی خودزنی کرد و تیم خود را تا حدودی بی انگیزه و البته دل چرکین از این اتهامات خواهد کرد.

با شناختی که از خلیل زاده، ترابی و برخی دیگر از بازیکنان سابق پرسپولیس و فعلی تراکتور داریم بعید می‌دانیم آنها در پاسخ به این ادعای مالک تراکتور سکوت کنند و احتمال می‌رود به زودی در اینباره اظهارات تازه‌ای را از این بازیکنان خواهیم شنید و از طرفی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس نیز مورد اتهام قرار گرفتند و به نظر می‌رسد زنوزی اینبار با پرونده‌ای سنگین‌تر از ماجرای بیرانوند رو‌به‌رو می‌شود.