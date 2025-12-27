زنوزی در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد قهرمانی پرسپولیس در لیگ با کمک وزیر ورزش بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور تبریزی در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که پرسپولیس به دلیل حمایت‌های وزیر و پسرش موفق به کسب قهرمانی شده است! این در حالی است که تیم زنوزی از همان تیم قهرمان پرسپولیس ۷ بازیکن را به خدمت گرفت و در نهایت موفق شد با همین نفرات قهرمانی در لیگ برتر فوتبال را تجربه کند.

علی رضا بیرانوند، صادق محرمی، مهدی شیری، مهدی ترابی، شجاع خلیل زاده، دانیال اسماعیلی فر، مجتبی فرجی بازیکنانی بودند که از تیم قهرمان پرسپولیس در تیم تراکتور حضور یافتند و جالب اینکه زنوزی با همین نفرات در لیگ قهرمان شده است، اما زمانی که این بازیکنان در تیم پرسپولیس بودند قهرمانی قرمز‌های پایتخت را با عاملیت پسر وزیر ورزش و جوانان می‌داند.

بازیکنان پرسپولیسی حاضر در تیم تراکتور در مورد این اظهارات مالک فعلی باشگاه تراکتور سکوت کردند در حالی که این اتهام متوجه این بازیکنان است.

زنوزی با این ادعا شاید به نوعی خودزنی کرد و تیم خود را تا حدودی بی انگیزه و البته دل چرکین از این اتهامات خواهد کرد.

با شناختی که از خلیل زاده، ترابی و برخی دیگر از بازیکنان سابق پرسپولیس و فعلی تراکتور داریم بعید می‌دانیم آنها در پاسخ به این ادعای مالک تراکتور سکوت کنند و احتمال می‌رود به زودی در اینباره اظهارات تازه‌ای را از این بازیکنان خواهیم شنید و از طرفی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس نیز مورد اتهام قرار گرفتند و به نظر می‌رسد زنوزی اینبار با پرونده‌ای سنگین‌تر از ماجرای بیرانوند رو‌به‌رو می‌شود.

برچسب ها: محمدرضا زنوزی ، باشگاه تراکتور
خبرهای مرتبط
سازمان لیگ: جناب زنوزی، تحمل نبردن در فوتبال را داشته باشید
زنوزی: تاج اگر توان اداره فوتبال ایران را ندارد کنار برود
واکنش حدادی به اظهارات زنوزی؛
برد‌های پرسپولیس به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده است/ من خیلی راحت می‌توانم هوادارانمان را تحریک کنم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۴
در انتظار بررسی: ۲۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بازیکنان پرسپولیس نبودن تو الان داشتی تو لیگ لواش بربری بازی میکردی تو یک تجزیه طلب و مامور نفاق بین اقوام ایرانی هستی. سال بعد که اکثر این بازیکنان ازاد هستن و عمرا اونجا بمونن بهت میگم تیمت کجا قرار میگیره حیف تیم‌تراکتور که تجزه طلبی مثل تو با تیرنگ و فریبکاری مدیرش شده و داره بازیشون میده
۱۶
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
همین بازیکنانی که تراکتور رو کشیدن بالا پرسپولیسی بودن اونموقع زد و بند بود؟ یا توآسیا که دوبار فینالیست شدن‌تو همین دوران‌اوج تاج بود یا پسر پزشکیان؟؟
۹
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فوتبالی
۲۳:۵۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
زنوزی میخاد کثافت از فوتبال تمیز کنه هرتیمی لایق قهرمان بشه واینکاروهم میکنه کلی مدرک داره حرف الکی نزده مطمئن باشید پرونده پارسال هم میره فیفاپای فیفا به لیگ باز میشه
۲۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فوتبالی
۲۳:۴۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
کدام ۶بازیکن پیروزی مگه بازیکن سند دار داره الان آلوز رفته سپاهان بازیکن تراکتور که ما مدام بگیم بابازیکن تراکتور بازی میکنه و برد میاره بازیکن پول میگیره بازی میکن میشه بازیکن سابق
۲۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
زنوز جان یه قهرمانی دلاری گرفتی بسته
دیگه بشین سرجات و شلوغش نکن
۱۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آلپ ارسلان
۲۳:۲۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اینها میخواهند مردم آذربایجان را به چالش بکشند ولی در این مقطع زمانی بهتره وارد این فاز نشید
۱۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
شما لطفا آتیش بیار معرکه نشید یکی اومده حرف راست زده همه جوره میسوزید
۲۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شیشتقلالی دوچرخه سوار
۲۲:۵۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
زنوزی دیشب چه اشک تمساحی هم ریخت ...خخخخخ..می‌گفت استقلال پنج همت هزینه کرده ولی تراکتور هشتصد میلیارد..خخخ
۱۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هفتقلال
۲۲:۴۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
حرف زیاد میزنن
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
دنبال حاشیه برا تراکتور نباشین شما خیلی کوچیک هستید فقط رسانه فعلا دست شماست
۲۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
این زنوزی مگرسالهاقبل بخاطر اختلاس نرفت زندان
۱۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هوادار
۲۱:۴۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
زنوزی اگر واقعا حرف درست زدی پس چرا به قول خودت برای بازیکنان گذشته پرسپولیس ۳ برابر بیشتر پول دادی که تیمت قهرمان بشه ،البته بازیکنان بی عرضه هستن که سکوت کردن
۸
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۱:۱۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
زنوزی جواب خودش داد گفت تو لیگ نمیذارن نتیجه بگیریم اما تو اسیا نتیجه می گیریم پرسپولیس دوتا فینال واقعی اسیا رفت اونجا هم سلطانی فر بود
۱۶
۵۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اقای زنوزی عرضه داره وپول داره بازیکن خریده مثل شما از بیت‌المال مردم دزدی نکرده
۴۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فوتبالی
۲۲:۲۳ ۰۶ دی ۱۴۰۴
امثال آقای زنوزی کل دارائیشون دارای شک و شبهه هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
تو مگه 24 ساعت باهاشی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
چقدر خودتونو می کشید برای حاشیه سازی! معلومه عادت کردید به زوری بردن حالا که باختید حاضرید هر کاری بکنید تا تراکتورو متوقف کنید ولی فقط خودتونو بیشتر لو خواهید داد شخصیت خیلی مهمتر از بردنه مواظب شخصیت خودتونو باشگاهتون باشید
۳۵
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
فعلا که شما دارین گریه می کنین
۱۲۳
سپاهان ۱ - ۰ چادرملو/ قهرمانی شاگردان نویدکیا در نیم فصل لیگ برتر + فیلم
رضاییان و جلالی از فهرست استقلال کنار گذاشته شدند
واکنش رامین رضاییان به خط خوردن از لیست توسط ساپینتو + عکس
آرسنال صدر را پس گرفت؛ روزهای خوش لیورپول
معرفی ۵۰ بازیکن به اوسمار از سوی گروه آنالیز پرسپولیس
پیشنهاد جواد خیابانی برای استفاده از پپ گواردیولا + فیلم
تساوی بدون گل پیکان مقابل خیبر
سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب شد
توقف مس شهربابک در خانه/ سایپا در بندرعباس باخت
مروری بر سال‌های پر فراز و نشیب توپچی‌ها + فیلم
آخرین اخبار
مروری بر سال‌های پر فراز و نشیب توپچی‌ها + فیلم
معرفی ۵۰ بازیکن به اوسمار از سوی گروه آنالیز پرسپولیس
پیشنهاد جواد خیابانی برای استفاده از پپ گواردیولا + فیلم
آرسنال صدر را پس گرفت؛ روزهای خوش لیورپول
واکنش رامین رضاییان به خط خوردن از لیست توسط ساپینتو + عکس
سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب شد
دنیامالی: حفظ آرامش فوتبال در سال جام‌جهانی یک ضرورت است
سپاهان ۱ - ۰ چادرملو/ قهرمانی شاگردان نویدکیا در نیم فصل لیگ برتر + فیلم
از حضور رستمیان در جمع برترین‌های آسیا تا حواشی لیگ برتر فوتبال بانوان + فیلم
توقف مس شهربابک در خانه/ سایپا در بندرعباس باخت
تساوی بدون گل پیکان مقابل خیبر
رضاییان و جلالی از فهرست استقلال کنار گذاشته شدند
بازیکن سابق استقلال راهی الطلبه عراق شد
اعتراف مدیر لهستانی به استفاده بیش از حد از قلی‌زاده
برد پرسپولیس مقابل آریو در دیداری تدارکاتی
کادر فنی پرسپولیس در استفاده از بازیکنان سردرگم است/ برد‌های اقتصادی می‌تواند مشکل ساز شوند
زنوزی خودزنی کرد؛ در انتظار شفاف‌سازی ترابی، شجاع و دانیال در مورد قهرمانی‌های پرسپولیس
برخورد با فحاشی‌ها و شعارهای قومیتی وظیفه فدراسیون فوتبال است
ساپینتو: برد برابر گل‌گهر حیاتی است/ بازی با المحرق را باید فراموش کنیم
فدراسیون جهانی از بازگشت روسیه به والیبال خبر داد
معرفی برترین‌های مسابقات فوتبال دستی آزاد کشور در تهران
شکایت چادرملو از تراکتور رد شد
کنایه فدراسیون فوتبال به حاشیه سازی‌های مالک تراکتور
کولاک علی منصور در لیگ عراق
پرسپولیس به‌دنبال معامله‌گریِ شمس‌آذر
مرخصی ۵ روزه پرسپولیسی‌ها در نیم فصل
پنالتی در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداد/ اخراج بازیکن مس رفسنجان درست بود
خیری: استقلال نمایش خوبی داشت، اما نباید ناگهان دچار افت شود
بازداشت فوتبالیست‌های ترکیه‌ای به اتهام شرط‌‌بندی
تساوی تیم ملی فوتبال مراکش مقابل مالی/ زور زامبیا و کومور به هم نرسید