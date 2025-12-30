دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: طی یک ماه اخیر، تولیدکنندگان به طور متوسط هر قطعه جوجه را ۱۰ هزارتومان عرضه کردند، درحالیکه نرخ مصوب ۳۲ هزار و ۷۶۰ تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: بنابر آمار در آذرماه ۱۶۰ میلیون قطعه جوجه تولید شد که برای مقطعی که مرغ حاصل از این جوجه ریزی بدست می آید، رقم مناسبی است.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که در دی ماه ۱۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شود، اما متاسفانه در ۱.۵ ماه اخیر شرایط عدم تامین به موقع نهاده منجر به افت قیمت جوجه یکروزه شده است.

صدیق پور با بیان اینکه در ۱.۵ ماه اخیر به طور متوسط جوجه یکروزه ۳۰ درصد نرخ تمام شده تولید عرضه شده است، افزود: در حال حاضر توان تولید از تولیدکنندگان مرغ مادر سلب شده که با استمرار این روند، در تولید مرغ دچار چالش خواهیم شد. هرچند اقداماتی برای تامین کنجاله سویا انجام شده است که دولت از ذخایر استانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد که امیدواریم نتایجی داشته باشد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: با استمرار روند عرضه جوجه به نرخ ۵ تا ۱۰ هزارتومان، به اهداف جوجه ریزی که از ۲ سال پیش برنامه ریزی نکردیم، نخواهیم رسید و در نهایت با حذف گله و کمبود جوجه یکروزه به عنوان حلقه اصلی گوشت مرغ، تولید دچار چالش می شود. از این رو امیدواریم تمهیداتی اتخاذ شود تا تولیدکنندگان از ضرر و زیان خارج شوند.

وی قیمت مصوب هرقطعه جوجه یکروزه را ۳۲ هزار و ۷۶۰ تومان اعلام کرد و گفت: متوسط قیمت جوجه در ۱.۵ ماه اخیر ۱۰ هزارتومان است که براین اساس واحدها حداقل ۳ هزار میلیاردتومان در یک ماه اخیر زیان دادند که ادامه این روند امکان پذیر نیست.