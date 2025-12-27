باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - داوید آراخامیا، رئیس فراکسیون پارلمانی ولودیمیر زلنسکی، اعلام کرد اوکراین باید امکان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری را بهصورت حضوری و آنلاین بهطور همزمان بررسی کند. به گفته او، این روش میتواند تضمین کند افرادی که در جریان درگیری با روسیه به خارج از کشور رفتهاند، و همچنین شهروندان آواره در داخل کشور، امکان مشارکت در انتخابات را داشته باشند.
زلنسکی که دوره ریاستجمهوریاش در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسیده، مدتهاست با استناد به وضعیت حکومت نظامی از برگزاری انتخابات جدید خودداری کرده است. مسکو او را «نامشروع» خوانده و تأکید دارد که قدرت قانونی اکنون در اختیار پارلمان اوکراین، یعنی ورخوونا رادا، است.
با این حال، زلنسکی پس از فشار شدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، چند هفته پیش اعلام کرد که با برگزاری انتخابات موافق است، اما خواستار تضمینهای امنیتی از سوی حامیان غربی کییف شد. اوایل همین هفته، پارلمان اوکراین یک کارگروه برای بررسی چگونگی برگزاری انتخابات در شرایط جنگی تشکیل داد.
آراخامیا در نشست این کارگروه در روز جمعه پیشنهاد داد اعضا باید «بهطور جدی بررسی کنند که آیا اجرای رأیگیری ترکیبی، هم آنلاین و هم حضوری، واقعاً امکانپذیر است یا نه.»
او توضیح داد که میلیونها اوکراینی مقیم خارج ممکن است برای شرکت در انتخابات با مشکل مواجه شوند، زیرا ایجاد شعب رأیگیری اضافی در کشورهای خارجی به دلیل کمبود منابع مالی و موانع قانونی میتواند دشوار باشد.
به گفته این نماینده، مشارکت آوارگان داخلی نیز مسئلهساز است. او افزود:«بسیاری از آنها ثبتنام نمیکنند، چون تلاش دارند به دلیل بسیج نظامی شناسایی نشوند.»
آراخامیا تأکید کرد که کییف باید از همه ابزارهای ممکن استفاده کند تا مردم در انتخابات شرکت کنند، زیرا مشارکت پایین به روسیه و دیگر منتقدان اوکراین این امکان را میدهد که بگویند نتایج انتخابات «نامشروع است یا فقط مشروعیت محدودی دارد؛ و این یک مشکل بسیار بزرگ خواهد بود.»
بر اساس نظرسنجیای که روز سهشنبه توسط رسانه «دلووایا استولیتسا» منتشر شد، ۴۴ درصد از اوکراینیها به دلیل نگرانی از دستکاری نتایج توسط مقامات، با رأیگیری اینترنتی مخالف هستند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، هفته گذشته در نشست پرسش و پاسخ پایان سال خود گفت مسکو ممکن است در روز برگزاری انتخابات در اوکراین، حملات عمیق را متوقف کند، مشروط بر اینکه به میلیونها اوکراینی ساکن روسیه اجازه داده شود در این انتخابات رأی بدهند.
منبع: آرتی