عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: با توجه به تصویب قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در هفته اخیر شورا پیش بینی می شود که طبق قانون نرخ محصولات توسط وزیر جهاد تا اواسط هفته اعلام می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت گذاری تمامی محصولات کشاورزی در کمیسیون تخصصی انجام شد و در جلسه اخیر شورا نرخ تمامی محصولات جزء ۲ محصول مصوب شد.

به گفته وی، در شرایط فعلی، قیمت گذاری ها مناسب بوده است، حال اینکه روند اقتصادی کشور به چه صورت پیش رود یا در آینده چه اتفاقاتی بیفتد، نمی توان اظهار نظری داشت و در زمان پرداخت بهای محصول بسته به شرایط اقتصادی شاید نیاز باشد تجدید نظرهایی در نرخ صورت بگیرد.

هاشمی با بیان اینکه قیمت سیب زمینی و پیاز در شورا مصوب نشده است، افزود: با توجه به آنکه در جلسه اخیر شورا، نرخ ها مصوب شد، طبق قانون وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا باید نرخ محصولات را ابلاغ کند.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشت و تولید بی تاثیر نیست، از این رو هرچه سریع تر باید قیمت ها اعلام شود تا کشاورزان برای ادامه مراحل کاشت و داشت انگیزه بیشتری داشته باشند.